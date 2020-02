Después de su última aparición en WWE en abril de este año, Moxley regresó al circuito independiente de Estados Unidos y posteriormente llegó a NJPW, donde ganó el Campeonato de los Estados Unidos IWGP y compitió en el G1 Climax. Además, como ya es conocido, firmó un contrato con AEW, debutando en el PPV Double or Nothing en mayo pasado.

► Jon Moxley consideró retirarse un tiempo luego de salir de WWE

Si bien luego de su salida de WWE, se pensaba que All Elite Wrestling podía ser el punto de aterrizaje para Jon Moxley, antes de su debut en dicha marca, el ex Dean Ambrose no estaba tan seguro de aquello. Estaba abierto a todas las posiblidades, pero indicó que las negociaciones se desarrollaron sin problemas, a pesar de que también Jon Moxley consideró retirarse un tiempo.

Jon Moxley se sinceró con Fightful, y dijo que incluso consideraba trabajar de forma anónima bajo una máscara.

«No tenía una visión muy clara de hacia dónde iría mi carrera cuando me fuera. Pensé que me iría de Broadway, por así decirlo por un tiempo. Pensé: Realmente ya no sé qué soy o qué quiero hacer’. Ni siquiera tenía una visión clara de mí mismo. Pensé que desaparecería y borrarme, o podía luchar en Japón o en algún otro lugar, o me ponía una máscara y luchaba de manera independiente. No tenía ni idea. No tenía un plan establecido.»

«Quería ir a donde me llevara el viento y el momento en que AEW aparecía exactamente al mismo tiempo. La primera vez que me senté para hablar con ellos, fue como, ‘Está bien, esto es lo que quiero hacer. ¿Eso coincide con tus objetivos y lo que vas a hacer?’, Y lo hizo. Entonces, arrancamos.»

Al final resultó que, fue una persona que también había salido de WWE que tuvo las conversaciones iniciales con Moxley. Con una cara y experiencia familiares, parecía consolar al antiguo Dean Ambrose para que trabajara con la nueva promoción.

«Cody Rhodes, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Durante años trabajamos juntos en la WWE y, obviamente, he sido amigo de Jericho antes de que me apuñalara en el ojo. Las cosas allí cambiaron rápidamente para peor. Incluso entonces sabía que Jericho no era estúpido. Siempre tenía el dedo en el pulso. Era uno de los tipos más inteligentes y si iba a arriesgarse a que esto fuera real, y arriesgaría su reputación y su tiempo y él creía en ello, parecía que eso era una señal de que esto podría ser real.«

Eso no quería decir que Moxley no tenía reservas. Estaba dejando el imperio de lucha libre más grande y establecido de la historia. Aunque había navegado por esas aguas muchas veces antes, el paisaje era categóricamente diferente. Pero cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, y esa fue una de las razones por las que Moxley quería cubrir todas las aristas antes de firmar en la línea punteada.

“Escuchas muchas promesas. Entonces, incluso la primera vez que vengo a AEW y al acuerdo secreto de TV que nadie sabe si vamos a tener todavía, yo digo: ‘¿Es eso real?’. Entonces, yo dije: ‘Está bien, si esto es todo por real y así es como veo mi carrera y las cosas que quiero hacer, entonces estoy a bordo’.»

Ahora, como un hombre feliz de manera creativa y profesional, Moxley llegó allí después de escuchar el llamado de AEW. Evidentemente, esto reafirmó muchos de los rumores que circulaban sobre All Elite Wrestling. Después de unirse a la empresa, no siente que le hayan vendido una lista de productos, sino que siente que su mudanza desde algo ya establecido hacia algo nuevo valió la pena.

«Todo ha estado funcionando a la perfección hasta ahora. Solo estar eng la cúspide de algo nuevo es realmente genial. Como dije, los fanáticos pueden sentir la energía, sienten que están separados de algo nuevo. Hay tanta energía positiva, el otro día en el bote, todos los fanáticos se abrazaban y chocaban los cinco unos con otros. Es algo así como ECW, pero todo lo contrario, no está impulsado por el odio, es solo positividad.»

«Es casi como si la gente comenzara a darse cuenta: ‘¿A ti también te gusta la lucha? ¡A mi también!’. El mundo está mucho más comunicado hoy en día con las redes sociales y demás. Ahora todos, ya sea que vengan a un show de AEW o en el crucero de Jericho o lo que sea, pueden ser parte de una comunidad y es genial«.