Jon Moxley considera sumar a Kemalito a los Death Riders

El líder de los Death Riders, Jon Moxley, volvió a llamar la atención tras una declaración inesperada que involucra directamente a la lucha libre mexicana. Durante una entrevista, el ex campeón mundial dejó abierta la posibilidad de sumar a un personaje muy peculiar a su facción.

Se trata de Kemalito, una de las figuras más reconocibles del pancracio nacional, cuya sola mención ya generó revuelo entre los aficionados.

► Moxley ve potencial en Kemalito para AEW

En charla con Jimena Sánchez para FOX Sports México, Moxley explicó —con su característico estilo— por qué considera que Kemalito podría encajar en su grupo.

“Mido como seis pies dos (1.88 m) y muchas veces estoy viendo todo desde muy arriba, así que hay cosas que pasan abajo que no puedo ver bien. Podría tropezarme… como un gato. Si fuera caminando y hubiera un gato… como Gato Luz en la Arena México. Pero él puede ver quién está ahí. Y Kemalito es el rudo, el agresivo que necesitas. Así que supongo que es perfecto”.

Aunque el comentario tuvo un tono relajado, dejó entrever que la idea no es completamente descabellada dentro del universo de AEW.

► ¿Quién es Kemalito en la lucha libre mexicana?

Kemalito, es una de las mascotas más queridas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con apenas 90 centímetros de estatura, ha construido una carrera basada en su carisma, su energía en el ring y su capacidad para conectar con el público; además de ser el rival de Kemonito.

► Los Death Riders y una posible colaboración inesperada

El grupo de Moxley, está conformado por nombres como Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, PAC, Marina Shafir y Daniel Garcia, destacando por su estilo violento y dominante.

La posible inclusión de Kemalito representaría un contraste interesante, mezclando el espectáculo mexicano con la intensidad característica de AEW.

Por ahora, todo queda en una idea lanzada durante una entrevista, pero la reacción en redes sociales demuestra que los aficionados ya imaginan cómo sería ver a Kemalito formando parte de los Death Riders.