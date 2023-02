Jon Moxley, confirmado para Bloodsport 9

Tenía que perder Jon Moxley algún día el Campeonato Mundial GCW. Algunos no lo vieron venir, pese a cederlo ante Nick Gage, icono de la promotora de Brett Lauderdale; por tanto, relevo lógico.

Y es que en aquellos días Lauderdale y Joey Janela bromeaban acerca de la posibilidad de que WWE trabajara con GCW, cosa que otros tantos tomaron en serio. Ergo, uniendo las presuntas líneas, llegaron a la conclusión de que GCW se había vendido a WWE.

Lauderdale, parece mentira, tuvo que aclarar que Moxley no se había despedido de GCW, sino que simplemente, el ex Campeón Mundial AEW buscaba bajar un poco el ritmo.

«No creo que lo veamos con tanta frecuencia . Pero creo que lo volveremos a ver . Creo que si llega un momento en el que hay alguien con quien quiere luchar o un espectáculo del que quiere ser parte, creo que estará allí. Creo que me lo hará saber de la misma manera que me lo ha hecho saber durante los últimos, lo que sea que haya sido, 399 días. Me envía un mensaje de texto y dice: ‘¿Qué tienes por venir este mes?’ o ‘¿Cuándo vas a estar en este lugar?’ Así es como a menudo nos juntábamos. Así que no me sorprendería si vuelvo a saber de él en unos meses o seis meses o lo que sea, en algún momento del próximo año, no me sorprendería si vuelve y se viene para otro evento» .

Menos de cuatro meses después, sabemos que Moxley tiene previsto su vuelta hacia el territorio de los “Last Outlaws”. Concretamente, para dejarse una buena cantidad de sangre en Bloodsport, el tradicional evento apadrinado por Josh Barnett, que celebrará su siguiente entrega el 30 de marzo, durante el fin de semana de WrestleMania 39.

