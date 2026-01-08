Jon Moxley derrota a Shelton Benjamin y evita que se convierta en su retador

El combate del evento de AEW de esta semana ía una condición clara: si Shelton Benjamin resistía los 20 minutos, obtendría una oportunidad por el Campeonato Continental.

Desde el arranque, Benjamin tomó la iniciativa con suplexes y llaves al tobillo, obligando a Jon Moxley a resistir bajo presión constante. El campeón logró equilibrar la balanza castigando el brazo de su rival, aunque Shelton respondió con una impresionante ráfaga de German Suplex y un Crossface que estuvo muy cerca de definir el combate.

Momentos claves

En el tramo final, Shelton conectó un Knee Strike y atrapó a Moxley en un Triangle Choke cuando los segundos se agotaban. Sin embargo, Jon utilizó su impulso para girar la llave en cobertura y llevarse la cuenta justo antes de que se cumpliera el tiempo límite.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria sobre la campana, Moxley evita que Shelton Benjamin gane una oportunidad titular, aunque la actuación del veterano deja abierta la puerta a futuros reclamos dentro de la división Continental.

De esta forma, Jon Moxley tendrá que esperar quien será su próximo rival, pues se ha quitado de encima a todo luchador que ha buscado quitarle el título.

