Jon Moxley derrota a Shelton Benjamin y evita que se convierta en su retador

El combate del evento de AEW de esta semana ía una condición clara: si Shelton Benjamin resistía los 20 minutos, obtendría una oportunidad por el Campeonato Continental.

Desde el arranque, Benjamin tomó la iniciativa con suplexes y llaves al tobillo, obligando a Jon Moxley a resistir bajo presión constante. El campeón logró equilibrar la balanza castigando el brazo de su rival, aunque Shelton respondió con una impresionante ráfaga de German Suplex y un Crossface que estuvo muy cerca de definir el combate.

► Momentos claves

En el tramo final, Shelton conectó un Knee Strike y atrapó a Moxley en un Triangle Choke cuando los segundos se agotaban. Sin embargo, Jon utilizó su impulso para girar la llave en cobertura y llevarse la cuenta justo antes de que se cumpliera el tiempo límite.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria sobre la campana, Moxley evita que Shelton Benjamin gane una oportunidad titular, aunque la actuación del veterano deja abierta la puerta a futuros reclamos dentro de la división Continental.

De esta forma, Jon Moxley tendrá que esperar quien será su próximo rival, pues se ha quitado de encima a todo luchador que ha buscado quitarle el título.