Jon Moxley: «Bryan Danielson ya puede descansar»

El actual Campeón Mundial de AEW, Jon Moxley, dice haber sentido el espírituo de «American Dragon» abandonando el cuerpo de Bryan Danielson cuando lo derrotó en WrestleDream para ganar el título y terminar con su carrera a tiempo completo.

Jon Moxley’s 4th reign as #AEW World Champion begins tonight as the reign and career of Bryan Danielson is over. Order #AEWWrestleDream LIVE on PPV!https://t.co/JlBXZPLNGj@BryanDanielson | @JonMoxley pic.twitter.com/agp3JLAx0N — All Elite Wrestling (@AEW) October 13, 2024

► Jon Moxley habla de Bryan Danielson

«Es fácil emocionarse en un combate con Bryan Danielson. Uno de mis mejores amigos, compañeros de entrenamiento y alguien con quien he recorrido caminos, literales y figurativos, por todo el mundo durante años. Había un objetivo que cumplir. Tenía que ser eliminado como parte del panorama general. Era un elemento en una lista de tareas. No había forma de que saliera del edificio sin terminar el trabajo. No tengo tiempo para sentirme triste por eso. Para mí, fue un funeral hermoso.»

«Su madre estaba en la primera fila mientras yo apretaba su cuello, y su madre gritaba que lo amaba, y él le gritaba lo mismo de vuelta. No estoy seguro de si eso quedó captado en cámara, pero fue un momento poderoso de ver de cerca.»

«Muchas carreras terminan en el hospital o cuando dejan de sonar los teléfonos. No siempre es en sus propios términos. Bryan pudo terminar esta etapa de su carrera en sus propios términos. No se rindió verbalmente ni hizo tap out, pero sentí que el espíritu del ‘American Dragon’ dejó su cuerpo y que ahora puede descansar.»

«No creo que la gente entienda cuánto ha pasado físicamente. Recuerdo los días previos a WrestleMania, que él encabezó. Estuve con él casi todas las noches, y estaba golpeado. Estaba aguantando para llegar allí. Mucha gente no comprende el verdadero costo físico que esto puede tener en tu cuerpo. Él nunca lo mostraba, pero yo estaba ahí, lo veía y entendía lo que estaba pasando.»

«Sentí que Bryan estaba en paz. Sentí que su madre estaba en paz, aunque todos en el estado de Washington estaban molestos esa noche. Es lo que es. Ahora seguimos adelante desde aquí», comenta el campeón a TV Insider.

