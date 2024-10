WrestleDream 2024 pareció abrir una nueva etapa oscura en AEW, con la derrota de Bryan Danielson a manos de Jon Moxley y por ende, el cierre de la carrera competitiva a tiempo completo del «American Dragon».

Moxley también ganó, de paso, el Campeonato Mundial AEW, pero este oro parece haber quedado ahora en segundo plano. El ex-Shield buscaba agitar el árbol en pos de que la compañía dejara atrás una etapa, según él, donde había perdido el respeto por sí misma, y provocar que los talentos den ahora un paso adelante.

Básicamente, el mismo lema que jóvenes como Daniel Garcia hicieron bandera meses atrás: «Recuperar sensaciones». Sin embargo, estos no compraron los métodos utilizados por Moxley y sus socios, y suponen el bando opuesto de una suerte de «Civil War» en AEW.

¿Un bando al que acabará uniéndose Danielson? Sin aparecer por el producto desde aquella fatídica noche del 12 de octubre, los reportes indican que de buscar un regreso tras pasar por quirófano, se daría una vez entrado el 2025.

No sabemos entonces cuándo reaparecerá Bryan Danielson en AEW, y bajo reciente entrevista con Youngtown Studio, Jon Moxley se encarga de hacernos dudar sobre si veremos competir de nuevo a su antiguo compañero del Blackpool Combat Club.

«Bryan Danielson ya no está en el tablero de juego. Saqué a esa pieza del tablero y ya no es parte del juego. Algunas personas tal vez no estén contentas, y tal vez alcen la voz mostrando su disgusto y me vilipendien por ello, pero puedo afrontarlo porque hay algunas cosas que deben hacerse, y alguien tiene que hacerlas […]»