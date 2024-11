Jon Moxley aplaude el éxito de LA Knight en WWE

Si echamos un vistazo a los registros de la carrera de LA Knight y Jon Moxleydescubrimos que compartieron las cuerdas en 17 ocasiones a durante la primera década de los 2000. En aquella época, los dos luchadores también estuvieron viviendo juntos, como «The Megastar» recordaba en 2023:

«Fue una época salvaje. Al principio, él se mudó a mi apartamento de una habitación, lo cual era algo familiar. En ese momento, tenía un lugar más o menos decente, por lo que él tenía un poco más de espacio en la sala de estar. Con el tiempo, nos mudamos a un apartamento de dos habitaciones. Pero hubo muchas noches divertidas, muchas locuras ocurriendo en ese apartamento. Jugábamos en una liga de fútbol bandera y luego volvíamos y tomábamos unas cervezas, fue una buena época«.

► Jon Moxley aplaude a LA Knight

Así que entendemos por qué «MOX» está feliz por el éxito de su amigo en la WWE, donde es Campeón de Estados Unidos:

«Lo que me encanta de esto es que es el ejemplo perfecto de una historia de éxito ‘de la noche a la mañana’ que en realidad tomó 20 años. La gente piensa, en todos los ámbitos de la vida, que todo debe suceder rápido, tienen tanta impaciencia y se rinden tan pronto como las cosas se ponen difíciles o aparecen desafíos, especialmente en este deporte, con tantos altibajos. Nadie tiene un camino constante y perfecto hacia la cima. Se rinden muy rápido. No importa lo que alguien le dijo, él tenía su visión y propósito, y se mantuvo firme durante años y años sin titubear. De repente, un día, la gente cree que lo eligieron de la nada, como si WWE hubiera hecho un casting y lo contrataron. No, le tomó 20 años de ‘comer mierda’ llegar a ese punto. Esa es una lección de la que la gente debería aprender», dice el Campeón Mundial de AEW a Shakiel Mahjouri de CBS Sports.

Embed from Getty Images