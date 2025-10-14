Jon Moxley: «AEW x DC Comics es surrealista»

AEW y DC Comics han unido fuerzas para lanzar un cómic en conjunto y durante la reciente New York Comic Con luchadores de la casa Élite expresaron su opinión camino además a WrestleDream 2025.

► En palabras de Jon Moxley

El crossover AEW y DC Comics

«Es bastante surrealista estar en un cómic real de DC. Muestra cuánto los fans se han conectado con los personajes que ven en AEW cada semana. Es algo muy bueno para los fans.»

¿Qué personaje de DC quisiera en Death Riders?

«Me tomó un tiempo pensarlo, pero normalmente Red Hood se encarga de hacer el trabajo. No incluiría a Batman porque, seamos honestos, ya ha tenido suficientes oportunidades de detener al Joker. Soy pragmático: si alguien ha escapado tres veces y ha cometido crímenes, ¿por qué no simplemente dispararle? Literalmente, tomaría tres segundos.»

Contra Darby Allin en WrestleDream (I Quit Match)

«No necesito palabras. Él tiene todas las palabras y solo necesita dos: ‘Me rindo’. Eso es lo que va a decir.»

► En palabras de Darby Allin

El crossover AEW y DC Comics

«Es bastante loco. Me enteré hace poco, y cuando vi la portada la semana pasada pensé: ‘¡Vaya, esto es increíble!’. Es genial formar parte de esto. Cualquier cosa que haga entre compañáis y con diferentes culturas siempre es divertida, porque no quiero reciclar la lucha libre solo dentro de la lucha libre.»

¿Qué personaje de DC quisiera como compañero de equipo?

«Sé que suena genérico, pero diría Batman. Esa siempre es la respuesta correcta.»

Contra Jon Moxley en WrestleDream (I Quit Match)

«He estado entrenando para este combate I Quit. Me he estado llevando al límite. También he estado entrenando con mi hermano Zack. Esto es lo que le va a pasar a Jon Moxley el 18 de octubre. He estado entrenando mucho, y siento que Jon Moxley va a estar en problemas.»

► En palabras de Orange Cassidy

El crossover AEW y DC Comics

«Es surrealista. Es DC, los grandes de verdad, y es un cómic real hecho por artistas reales. Me emparejaron con Harley Quinn, así que Harley Quinn y yo vamos a meternos en líos en un cómic, lo cual es una locura de pensar. Aún no me ha caído el veinte, recién me enteré ayer. Creo que cuando lo vea realmente, diré: ‘¡Guau!’.»

¿Qué villano de DC quisiera como rival?

«Nadie… bueno, probablemente Lex Luthor, porque es un tipo inteligente. Podría darle un puñetazo y se caería. No es algo físico como el Joker o quizá Bane. Con Bane sí tendría miedo, pero solo habría que quitarle los tubos, y estaría bien.»

Su amigo Mark Briscoe por el Campeonato TNT en WrestleDream

«Mark lo va a vencer (a Kyle Fletcher) seguro porque Mark Briscoe es uno de los mejores de todos los tiempos. Me enteré hace un par de días… no sabía quién era Kyle Fletcher, el campeón actual, pero Mark lo va a vencer porque es Mark Briscoe.»