Jon Moxley: «AEW tiene los mejores fans del mundo»

Jon Moxley es uno de los rostros de All Elite Wrestling y explica que cuando los fans asisten en vivo a un show no buscan venderles nada sino que se diviertan.

► Así es AEW

El excampeón del mundo visitó recientemente Fox 19 aprovechando la celebración del último episodio de Dynamite a Cincinatti (su ciudad natal) en Ohio:

«Hay algo realmente especial en All Elite Wrestling y en los fans que vienen a nuestros shows y compran boletos. Este es el espíritu de la lucha libre profesional pura: diversión, emoción, drama, el espíritu humano de la competencia y todo aquello por lo que vas a un evento deportivo. No hay mucho relleno, no hay mucha basura; no intentamos venderte nada, intentamos que lo pases bien. Es lucha libre como la recuerdas cuando eras niño. Es algo realmente hermoso. Somos exactamente lo que decimos ser, y creo que los fans lo perciben. Creo que tenemos a los mejores fans del mundo.»