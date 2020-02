► Jon Moxley advirtió a Chris Jericho sobre el fin de su reinado

El 22 de enero pasado en AEW Dynamite, Jon Moxley derrotó a PAC para situarse como contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW, con parche de por medio.

El enfrentamiento titular contra Chris Jericho oficialmente desembocará el mes que viene en AEW Revolution, y hasta eso, ambos han continuado con las hostilidades, a tal punto de que en el evento estelar de AEW Dynamite del miércoles pasado, luego de que el Campeón Mundial AEW Chris Jericho, Santana y Ortiz vencieran a Darby Allin y The Private Party, Jon Moxley se dirigió al ring con un bate de beisbol para ahuyentar a los miembros de The Inner Circle, quienes se encontraban atacando al equipo perdedor luego del encuentro.

Después de que cayó el telón del programa del miércoles pasado, Jon Moxley advirtió a Chris Jericho, sentenciando que su tiempo como Campeón máximo culminará. Esto fue lo que dijo el retador número uno:

«Lo que sucedió allí al final de la noche, tal vez no es asunto mío, tal vez sí lo sea. Una mier** como esa no se va a caer, ni en mi reloj, ni en mi territorio, ni en Ohio, ni en ningún lado. En cuanto a la próxima semana, tírenme a Santana, tírenme a Ortiz. tírenme a «The Big Hurt», tírenme a Sammy, tírame un tanque. Chris Jericho ya lo sabe, en el fondo, hermano, ya se acabó«.

SOCIAL EXCLUSIVE⁠

"@IAmJericho already knows…….it's over" – @jonmoxley.⁠

One by one, they will all fall, and #Moxley starts with @ortiz_powerful this Wednesday on Dynamite!⁠

Watch #AEWDynamite LIVE every Wednesday on @TNTDrama 8e/7c. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/rce4kILx6Z

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) February 2, 2020