Jon Moxley vence a Ace Austin pero es atacado por la Don Callis Family

por

Una oportunidad por el Campeonato Continental estuvo en juego cuando Jon Moxley enfrentó a Ace Austin, quien buscaba ganar o resistir 20 minutos para obtener una futura oportunidad titular.

Desde la campana inicial, Moxley impuso su estilo agresivo, castigando con golpes y antebrazos, aunque Austin respondió con velocidad y patadas que lograron poner en aprietos al campeón. El combate se mantuvo parejo, con constantes intercambios y varias cuentas cercanas.

AEW Dynamite 28 enero 2026 002
AEW Dynamite 28 enero 2026 002

Momentos claves

Ace Austin estuvo cerca de sorprender al campeón con una ofensiva basada en patadas y velocidad, pero Jon Moxley logró frenar a su rival, sellando la lucha con un cutter cuando el combate parecía inclinarse a favor del joven contendiente. De esta forma, le quitó la oportunidad por el cetro.

¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Konosuke Takeshita apareció para confrontar a Moxley y exigir una oportunidad titular, pero el campeón fue atacado por la espalda por Mark Davis y Jake Doyle, dejando en claro que la guerra entre Death Riders y Don Callis Family no ha terminado.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos