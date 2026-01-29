Jon Moxley vence a Ace Austin pero es atacado por la Don Callis Family

Una oportunidad por el Campeonato Continental estuvo en juego cuando Jon Moxley enfrentó a Ace Austin, quien buscaba ganar o resistir 20 minutos para obtener una futura oportunidad titular.

Desde la campana inicial, Moxley impuso su estilo agresivo, castigando con golpes y antebrazos, aunque Austin respondió con velocidad y patadas que lograron poner en aprietos al campeón. El combate se mantuvo parejo, con constantes intercambios y varias cuentas cercanas.

► Momentos claves

Ace Austin estuvo cerca de sorprender al campeón con una ofensiva basada en patadas y velocidad, pero Jon Moxley logró frenar a su rival, sellando la lucha con un cutter cuando el combate parecía inclinarse a favor del joven contendiente. De esta forma, le quitó la oportunidad por el cetro.

¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Konosuke Takeshita apareció para confrontar a Moxley y exigir una oportunidad titular, pero el campeón fue atacado por la espalda por Mark Davis y Jake Doyle, dejando en claro que la guerra entre Death Riders y Don Callis Family no ha terminado.