Jon Jones se acerca a su primera defensa del título de peso pesado de la UFC con una mentalidad diferente mientras se prepara para enfrentarse a Stipe Miocic en el evento principal del UFC 309 del sábado en el Madison Square Garden.

Aunque los dos peleadores se respetaron mutuamente durante gran parte de la preparación de la pelea, las tensiones han aumentado. Jones ha adoptado un enfoque más personal del combate debido a los supuestos comentarios de Miocic.

El cambio comenzó cuando Miocic llamó «zorra» a Jones, un comentario que Jones no se tomó a la ligera. Las cosas fueron a más cuando Miocic supuestamente mencionó a los hijos de Jones, lo que Jones interpretó como un ataque directo a su familia. Sin embargo, Miocic ha negado esos comentarios.

«A todo el mundo le gustan los primeros en responder, y de hecho respeto a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, cosas así», dijo Jones durante la rueda de prensa de UFC 309. «Así que traté de ser muy respetuoso con él. Pero ahora ha habido dos situaciones«

«Primero, dijo: ‘Mis hijos nunca me mirarán como si fuera un idiota’. Eso fue un ataque directo a mí, a mi familia y a mi relación con mis hijos. Lo segundo fue que me llamara zorra. Así que el respeto está un poco por la ventana, y eso lo veremos el sábado. Es muy personal para mí, sí». No vuelvas a mencionar a mis hijos» Miocic respondió: «Nunca he mencionado a tus hijos».

Jon Jones está listo para defender su título de peso pesado de la UFC contra Stipe Miocic en el evento principal del UFC 309 del sábado en el Madison Square Garden.

Con estas apuestas personales añadiendo leña al fuego, los aficionados pueden esperar una actuación cargada de Jones en su intento de defender su título contra el ex campeón de los pesos pesados de la UFC.