Jon Jones: “Todo mi mundo se centrará en Miocic”

Jon Jones se sienta en la cima del trono de peso completo en el UFC, y su próxima prueba podría ser la más prolífica de su carrera.

Después de UFC 285 el sábado en T-Mobile Arena, el presidente de UFC, Dana White, dijo que Jones se enfrentará al gran peso completo de todos los tiempos Stipe Miocic en su primera defensa del título como campeón de peso completo.

Al ascender en una categoría de peso después de tres años fuera de acción, Jones (27-1 MMA, 20-1 UFC) había sido pasado por alto por algunos antes de despachar rápidamente a Ciryl Gane (11-2 MMA, 8-2 UFC) por sumisión. No muchos sabían qué esperar de un peleador que hacía una transición después de tanto tiempo fuera.

Incluso después de la victoria, Jones pareció indicar que es escéptico de haber silenciado a todos los que dudaban, incluido Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC), a quien envió una advertencia.

“Creo que en mi próxima pelea, entraré con un nivel de confianza diferente, un nivel de confianza aún mayor. Creo que me voy a ver muy bien. Voy a tener una resistencia aún mayor que la que tuve hoy, lo cual será difícil de superar, porque estoy en muy buenas condiciones. … La próxima pelea será increíble.

“Se lo digo respetuosamente a Stipe: me tomaría un tiempo libre de ser bombero en este momento. Lo digo con todo respeto. Todo mi mundo va a estar centrado en él. Esta es la mayor oportunidad en mi vida, ser el GOAT de peso completo, y voy a dar todo lo que tengo, absolutamente todo lo que tengo. Stipe está hablando de cómo es más pesado que yo en este momento. Su cabeza ya está en el lugar equivocado si cree que el levantamiento de pesas me va a ganar. Nunca será más joven de lo que es ahora. Nunca será más rápido. No solo voy a vencer a Stipe Miocic, voy a terminar con Stipe Miocic antes de los rounds de campeonato”.

Antes del sábado, Jones, de 37 años, no había competido en MMA desde febrero de 2019 debido a disputas contractuales y retrasos en el emparejamiento mientras pasaba del peso semicompleto al peso completo.