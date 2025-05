Jon Jones revela lo que quiere lograr una vez que se retire

La legendaria carrera de Jon Jones en la UFC está llegando a su fin y hay una cosa que el más grande de todos los tiempos quiere lograr cuando termine de competir.

El campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, continúa recibiendo críticas de la base de fanáticos de UFC por retrasar una posible pelea de unificación de títulos contra Tom Aspinall

Durante su tiempo alejado de la competición, Jones se ha involucrado en varias oportunidades diferentes, convirtiéndose en copropietario de Dirty Boxing Championship .

No sólo eso, sino que el pasado viernes se reveló que el campeón de la UFC entrenará en un equivalente ruso de The Ultimate Fighter, contra Nate Díaz.

A pesar de ser ampliamente considerado como el mejor luchador de todos los tiempos , ‘Bones’ todavía es sólo un cinturón morado en Jiu-Jitsu brasileño.

Aunque Jones no es conocido por su dominio en el departamento de lucha, se ha ganado su nombre como el mejor de todos los tiempos debido a su gran versatilidad, lo que hace sorprendente que aún no haya llegado a la cima en BJJ.

A pesar de eso, el hombre de 37 años ha revelado que convertirse en cinturón negro en jiu-jitsu es algo que le gustaría lograr cuando se retire de su carrera en UFC.

“Sí, soy cinturón morado, he estado con Gracie Barra durante probablemente seis años o algo así, seis o siete años, y no me gusta entrenar en Gi porque compito con el torso desnudo y sin Gi”.

Mi profesor me dice que para llegar a ser cinturón negro, necesito pasar suficiente tiempo con el kimono. A veces me gusta burlarme; cuando los chicos se burlan de mí por ser cinturón morado, también les recuerdo que tengo el cinturón dorado definitivo en deportes de combate.