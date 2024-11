Jon Jones reitera deseo de pelear con Alex Pereira tras victoria en UFC 309

Si Jon Jones vuelve al octágono, ha dejado en claro que espera recibir una generosa recompensa. Tras su dominante victoria en el tercer round sobre el ex campeón Stipe Miocic en el evento principal de UFC 309 en el Madison Square Garden, Jones habló sobre su futuro en el deporte.

La pelea concluyó con una patada giratoria al cuerpo de Miocic, lo que consolidó la posición de Jones como uno de los luchadores más formidables de la MMA. Sin embargo, la conversación ahora se ha centrado en qué (o quién) viene a continuación para el actual campeón de peso completo.

Hay dos posibles enfrentamientos sobre la mesa: un choque con el campeón interino de peso completo Tom Aspinall o un enfrentamiento con el actual campeón de peso semicompleto Alex Pereira. En la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 309, Jones dejó en claro qué pelea prefiere.

“No me preocupa mucho la pelea con Tom, me preocupa la pelea con Pereira, eso es lo que quiero hacer. Creo que si la UFC me quiere de vuelta, esa es la pelea que harán. He sido muy claro sobre mis intenciones… Retiraré el cinturón de peso completo si es necesario. Darle al tipo lo que quiere al final del día. Siento que estoy en un lugar donde quiero pelear súper peleas. Ya no quiero pelear con peligrosos emergentes. Quiero pelear con campeones peligrosos y establecidos. Entonces, Tom puede quedarse con el campeonato de peso completo; realmente no me importa”.

Jones también insinuó que se retiraría si no se cumplen sus condiciones, al afirmar: «Una de las cosas realmente buenas de negociar es estar dispuesto a renunciar a un acuerdo, y ese es el acuerdo que quiero. Si eso no es lo que quieren los fanáticos, supongo que diré Sayonara».

Además, Jones enfatizó que espera un pago lucrativo, haciendo referencia a su deseo de «dinero para que te jodan», si UFC quiere que pelee contra Tom.