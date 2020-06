Jon Jones: "Reciente arresto me liberó de muchas maneras"

Jon Jones dice que su reciente arresto por conducir bajo la influencia del alcohol, que ocurrió en su ciudad natal de Albuquerque, Nuevo México en marzo, ha tenido algunos efectos muy positivos en su vida.

Jon Jones, el campeón de peso semicompleto de UFC, actualmente está involucrado en una acalorada disputa contractual con UFC, e incluso ha planteado la idea de llevar sus servicios a otra promoción de pelea.

Después de su arresto, se ha centrado nuevamente en mantenerse alejado de los problemas, lo que cree que lo hará mucho más atractivo para otras promociones, si se separa del UFC.

"Creo sinceramente que las compañías que poseen Bellator y algunas de estas otras ligas tienen la misma cantidad de respaldo financiero que el UFC y creo que Jon Jones será la nueva cara de su promoción, especialmente hoy cuando Realmente estoy haciendo un gran esfuerzo por primera vez para juntar un poco mi mierda. Me siento bien. Mi último DWI ha hecho mucho por mí. Me liberó de muchas maneras. Me avergonzó. La realidad me revisó . Nunca he estado en cámara borracho para que el público lo vea así. Fue humillante y un poco inferior para mí y estoy listo para ponerlo en marcha ”.

Jon Jones ha declarado que está preparado para sentarse varios años mientras intenta negociar un mejor contrato con el UFC. Si bien eso significaría renunciar a algunos de los mejores años de su carrera atlética, ha pasado mucho tiempo devolviendo a su comunidad y encuentra la experiencia aún más gratificante que pelear.

"Sin embargo, en este momento, sinceramente, estar involucrado con el proyecto CARE y estar separado del UFC y los trolls y todo ese tipo de cosas. Esto me motiva mucho más que una pelea por el campeonato mundial. He estado ganando peleas por el título durante tanto tiempo, obtengo lo que se siente, sé cómo se siente la fiesta posterior, sé cómo se siente ser llamado campeón y visto como el mejor peleador para siempre. He estado experimentando estas cosas durante tanto tiempo ahora que esa mierda ya no me hace cosquillas. Cambiando mi vida y devolviendo a otras personas y haciendo que la gente diga gracias por lo que hiciste por la ciudad anoche y cosas así, mis vecinos me miran como una persona con la que están increíblemente orgullosos de ser vecinos. Eso significa mucho más para mí que ser un campeón de UFC y estoy muy agradecido ”.