Como sabemos, Francis Ngannou es uno de los luchadores de peso pesado más emocionantes de todos los tiempos.

Su increíble poder solo es comparable a su imponente personalidad, que le ha permitido ganar campeonatos tanto en la UFC como en la PFL. Claro que, cuando dejó la Ultimate Fighting Championship, parecía que había cierta mala sangre entre ambas partes.

Aunque Ngannou ha logrado cosas increíbles, muchos querían verlo enfrentarse a Jon Jones, algo que a «Bones» no parecía interesarle demasiado en aquel momento. Sin embargo, ahora, después de que el entrenador de Francis sugiriera que podrían volver en el futuro, Jones ha vuelto a hablar.

Mientras continúa la saga de Tom Aspinall, Jones se ha asegurado de dar que hablar a los fans, y eso es precisamente lo que ha hecho una vez más con estos tuits.

«He oído que Francis Ngannou sigue interesado… ahora sí que estamos hablando. Es una auténtica superpelea. Un choque de campeones, no solo publicidad. Él ostentaba el cinturón de la UFC, y yo he defendido el mío durante más de una década. Dos reyes de caminos distintos. No solo una leyenda contra una pelea que está en auge, sino dos auténticos legados chocando. Ese es el tipo de pelea que realmente le da un toque especial a mi historia. Al menos desde mi punto de vista.

¡Payasos! Pensando, Francis sería mucho más fácil por su juego de suelo. Tom tampoco tiene juego de suelo. En inglés, el cinturón negro es como conseguir una cinta de participación.

Ngannou (18-3 MMA, 12-2 UFC) abandonó la organización hace dos años tras una disputa contractual, renunciando al título de peso pesado de la UFC que había ganado y defendido con éxito. Poco después, anunció que había firmado con la PFL. Sin embargo, solo ha competido una vez en la PFL Smartcage, logrando una victoria por KO en el primer asalto sobre Renan Ferreira en Arabia Saudí el pasado mes de octubre.

Desde que dejó la UFC, Ngannou ha entrado dos veces en el mundo del boxeo profesional, perdiendo ante Tyson Fury y Anthony Joshua en un par de peleas muy lucrativas. También ha insinuado una posible tercera aparición dentro del cuadrilátero contra Deontay Wilder.

Ngannou noqueó a Stipe Miocic para convertirse en el campeón de peso pesado de la UFC en marzo de 2021. A continuación, defendió el título al derrotar a Ciryl Gane en enero de 2022, antes de pasar el año siguiente envuelto en una disputa muy publicitada con el presidente de la UFC, Dana White.

Como todos sabemos Jon Jones suele utilizar estrategias poco éticas a la hora de encarar sus posibles oponentes para evitar enfrentarse a los mejores en su mejor momento, Tom Aspinall es sin duda el peso pesado que está en su mejor momentos y recordemos que en el pasado Jones evitó pelear contra Francis Ngannou, cuando camerunés estaba en su mejor momento.