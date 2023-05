La PFL anunció la firma de Francis Ngannou, y el campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, continuó acusando a Ngannou de huir de una posible pelea con él.

La noticia de la firma de Francis Ngannou por parte de la PFL ha sido un gran anuncio para los fanáticos en todo el mundo. Ngannou es uno de los luchadores más destacados en la división de peso completo y ha demostrado su habilidad en varias ocasiones. Su presencia en la PFL sin duda agregará a la emoción de la compañía y atraerá a más fanáticos de las MMA.

Sin embargo, el campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, ha continuado acusando a Ngannou de huir de una posible pelea con él. Jones ha sido uno de los luchadores más dominantes en la historia de UFC y ha enfrentado a algunos de los mejores luchadores del mundo en su carrera. Su deseo de enfrentarse a Ngannou es comprensible, ya que sería una pelea emocionante y muy esperada por los fanáticos de la MMA.

Calling yourself the baddest man on the planet from across the street, who does that? Lol

