Jon Jones preparado para sentarse varios años para "hacer el cambio"

El campeón de peso semicompleto de UFC, Jon Jones, cree que los peleadores merecen que se les pague más, y está dispuesto a arriesgar años preciosos de su propia carrera para demostrarlo.

Jones, de 32 años, ha pasado las últimas semanas chocando con el UFC por la cantidad que ha pagado para pelear. Como resultado, él también está pensando en cualquier otro peleador en el elenco de UFC. Discutió su misión actual en el podcast "Wild Ride" de Steve-O .

"La mayoría de los tipos que están haciendo lo peor no están en la posición de poder de decir públicamente: Tengo un segundo trabajo, estoy pidiendo prestado dinero a mis padres. Conozco a muchos peleadores que viven en el gimnasio Jackson Wink MMA porque no pueden permitirse tener su propio departamento, y son peleadores de UFC. Entonces esto es triste ".

"No estoy pidiendo nada escandaloso, y sé que estamos en una pandemia, y sé que cuando eres multimillonario y estás pidiendo más, te hace parecer esta persona codiciosa. Soy muy consciente de todo esto, pero también soy muy consciente de que tengo la voz y la plataforma para hacer el cambio ".

Jon Jones es ampliamente considerado como el mejor peleador de todos los tiempos, y aparentemente todavía está en la cima de su carrera deportiva. Dicho esto, dice que no tiene interés en pelear hasta que sea compensado de la manera que cree que se merece.

Reconoce que podría no obtener exactamente lo que está pidiendo, pero espera que el UFC esté dispuesto a comprometerse y encontrarse con él en algún punto intermedio.

"No quiero pelear pronto. No tengo interés en pelear en el UFC hasta que me paguen lo que creo que valgo".