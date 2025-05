Jon Jones: Lo mejor está por venir

El campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, ha insinuado que a pesar de estar fuera del radar últimamente, todavía está buscando volver al Octágono de nuevo al afirmar que «lo mejor está por venir» mientras habla de su legado en un nuevo post de Instagram.

Jones hizo la declaración junto a una foto de una habitación llena de carteles de peleas de los momentos más importantes de su decorada carrera en la UFC, con un espacio todavía en la pared.

«Como pueden ver… todavía no he enmarcado ni colgado la pelea de Stipe», escribió Jones en Instagram.

«He estado moviéndome a millones de kilómetros por hora últimamente. Pero queda un último lugar perfecto en mi muro de la victoria. Y mirando esta pared, realmente me golpea. Esto no es sólo una obra de arte. Es un legado. Cada póster cuenta una historia. Diferentes capítulos. Diferentes hogares. Diferentes batallas. Victorias que significaron el mundo en su momento. Peleas que hicieron historia.

«Lo he dicho antes, mi carrera no ha sido perfecta, pero ha sido innegablemente legendaria. Épica. Especial. Son sólo algunas de las palabras que me vienen a la mente. Leyenda tras leyenda. Era tras era. ¿De lo que estoy más orgulloso? He evolucionado«

«Soy mucho más que un simple peleador. Soy un hombre cada vez más fuerte en mi fe, un hombre de familia, un hermano leal a mi equipo, un hombre de negocios, un líder, un hombre para mi comunidad. Y sé -sin duda- que mi madre estaría orgullosa del hombre en que me he convertido. El muro está casi lleno… pero créeme, la historia aún se está escribiendo. Lo mejor está aún por llegar».

El esperado enfrentamiento por el título contra el actual campeón interino Tom Aspinall, que Dana White ha calificado como la pelea más importante en la historia de los pesos pesados, se ha hablado durante mucho tiempo, pero aún no se ha concretado. Las especulaciones recientes sugieren que Aspinall podría enfrentarse a Ciryl Gane.

Sin embargo, aún está por verse si la última actualización de Jones significa que su regreso al octágono está más cerca.