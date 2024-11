Jon Jones: Lo más probable es que compita en 2025

A juzgar por las últimas declaraciones del campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, parece que los aficionados no han visto lo último del hombre considerado como uno de los mejores de todos los tiempos dentro del octágono.

Jones regresó a la acción a principios de este mes, 20 meses después de convertirse en rey de dos divisiones. Tras vencer rápidamente a Ciryl Gane en su debut en el peso pesado el año pasado, «Bones» añadió una exitosa defensa a su reinado al enviar al veterano ex-campeón Stipe Miocic a la retirada.

La pareja encabezó la visita anual de la promoción en noviembre al Madison Square Garden de Nueva York, donde el campeón cerró el espectáculo con una brutal patada giratoria al cuerpo en el tercer asalto.

Gran parte de los preparativos giraron en torno a la continua evasión de Jones de su homólogo interino, Tom Aspinall. Además de insinuar un posible retiro, el nativo de Rochester señaló a Alex Pereira como el único oponente para el que seguiría activo en 2025.

Dana White, sin embargo, ha descartado tajantemente un enfrentamiento entre «Bones» y «Poatan». A pesar de ello, parece que han comenzado las negociaciones para una nueva salida del ex rey del semicompleto.

Durante una reciente entrevista con The Schmo, Jones proporcionó una actualización sobre su estado después de UFC 309, revelando que las conversaciones están en marcha con la promoción.

«Así que ahora mismo, la UFC y yo, estamos en negociaciones, estamos en conversaciones para ver qué pasa después», dijo Jones. «Estoy de vuelta en el gimnasio. Estoy entrenando. Me siento muy bien. El equipo me apoya y estaremos listos para cualquier oportunidad que se nos presente. Hay (una cifra en mente), pero no voy a hablar de ello públicamente», continuó Jones. «Lo más probable es que compita en 2025».

Aunque Jones se ha mantenido firme en rechazar la posibilidad de unificar los títulos de los pesos pesados contra Aspinall a continuación, ese parece seguir siendo el enfrentamiento más deseado entre las masas de las MMA para el púgil de 37 años.

Queda por ver si la UFC puede hacer lo necesario para convencer a Jones, que se ha mantenido al margen mientras criticaba que la promoción no satisfacía sus demandas económicas. Mientras tanto, es probable que los aficionados esperen que Jones continúe con su hábito de abrazar las acusaciones de «agacharse» en las redes sociales.