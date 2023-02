Jon Jones: “Invicto en MMA, vida de altibajos”

Jon Jones tiene argumentos de peso para ser considerado el mejor luchador de la historia de las MMA, pero a sus 35 años está dispuesto a admitir que no siempre ha sido perfecto fuera de la jaula.

La única mancha en el récord de Jones se produjo cuando sufrió una derrota por descalificación contra Matt Hamill por dar codazos ilegales, y en una entrevista reciente con RMC Sport se le preguntó al luchador de 36 años si todavía se considera invicto.

“Sí, sí, me siento invicto“, respondió Jones. “Y mucho. Fue una situación muy desagradable, pero también fue una experiencia de aprendizaje increíble. Y sí, me siento invicto en el ring, desde luego. En la vida, he tenido algunos altibajos, ¿sabes? Pero en el octágono, eso es lo único que hago muy bien”.

“Bones” no entró en detalles sobre los “altibajos” fuera de la jaula a los que aludió, pero los aficionados de toda la vida estarán familiarizados con algunos de los problemas que han acosado al ex campeón cuando no está compitiendo activamente.

Jones ha logrado mantenerse al margen de cualquier nuevo problema legal durante el último año, lo que algunos aficionados esperan que sea una indicación de que ha estado totalmente centrado en su traslado a la división de los pesos pesados.

El púgil de 35 años no fue especialmente dominante en las defensas del título que precedieron inmediatamente a su retirada, y tendrá mucho trabajo contra un antiguo campeón interino de los pesos pesados cuando se enfrente a Gane en la pelea estelar de UFC 285.