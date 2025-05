Jon Jones indeciso sobre su futuro en UFC

Jon Jones todavía no está listo para declarar si volverá a pelear o colgará los guantes definitivamente. El actual campeón de peso completo de la UFC, cuya última pelea fue en noviembre pasado, cuando venció a Stipe Miocic de forma dominante en su primera defensa del título, ha estado vinculado a un posible enfrentamiento contra Tom Aspinall durante varios meses.

Sin embargo, no ha habido ningún movimiento real para programar la pelea. Aspinall ha expresado repetidamente su frustración por los retrasos y la incertidumbre en torno al enfrentamiento, y los últimos comentarios de Jones probablemente solo agravarán su actual malestar.

«No sé qué me depara la vida en cuanto a pelear y competir. Siento que seré un artista marcial de por vida, ya sea entrenando a otros o participando en combates de exhibición y cosas así. Todavía hay mucha competencia en la UFC». Me considero más que un simple luchador, y desde mi posición, siento que tengo muchas más opciones que muchos otros luchadores en cuanto a la posibilidad de irme y volver, etc.

En publicaciones anteriores en redes sociales, Jones declaró que la UFC está al tanto de sus planes para el futuro y le sorprendió que la promotora aún no los haya revelado al mundo. Recientemente, Jones viajó a Tailandia para grabar un reality show al estilo de Ultimate Fighter , pero aún no hay indicios de que pueda volver a pelear.

Ha habido muchos pedidos para que UFC despoje a Jones de su título de peso completo, pero debido a que no ha dado ninguna indicación de que no volverá a pelear, es poco probable que la promoción simplemente le quite el cinturón, especialmente porque solo ha estado fuera de acción durante seis meses.

Sin embargo, a juzgar por sus últimos comentarios, Jones no parece tener ninguna intención de regresar al octágono en un futuro próximo.

“Ahora mismo me estoy centrando en el amor, la felicidad y la bondad. Ya casi cumplimos un cuarto de siglo y este año debería ser muy especial. Este año estoy aceptando más oportunidades. Estoy viajando más. Estoy siendo conscientemente más amable con la gente, y así es como me siento ahora mismo: amor, bondad, paz, centrarme en la familia y en mí, en mi aura”.

Fuera del deporte, Jones está explorando diferentes oportunidades, incluyendo la actuación , algo que siempre ha querido hacer. Ha sido una transición divertida y Jones admite que ha disfrutado añadiendo nuevos trabajos a su currículum, no necesariamente relacionados con las MMA, a la vez que sigue siendo mentor de la próxima generación de luchadores.

“Solo intento ser el mejor empresario que puedo ser. Intento demostrarme a mí mismo que puedo destacar en más de un campo. Intento ser realmente bueno frente a la cámara y también en la actuación”.