Jon Jones emite declaración anunciando su retiro de las MMA

Jon Jones cuelga los guantes definitivamente. Tras el anuncio del CEO de UFC, Dana White , de que Jones estaba retirado y ya no era campeón de peso copleto de UFC, Jones publicó su propia declaración abordando su retiro a través de las redes sociales .

Vea la declaración de Jones a continuación.

“Hoy anuncio oficialmente mi retiro de la UFC. Esta decisión llega después de mucha reflexión, y quiero tomarme un momento para expresar mi más profunda gratitud por el camino recorrido a lo largo de los años”.

Desde la primera vez que pisé el octágono, mi objetivo fue superar los límites de lo posible en este deporte. Convertirme en el campeón más joven de la UFC en la historia, defender mi título contra algunos de los mejores luchadores del mundo y compartir momentos inolvidables con fans de todo el planeta: estos son recuerdos que atesoraré para siempre. He enfrentado momentos increíbles y momentos difíciles, pero cada desafío me ha enseñado algo valioso y me ha fortalecido, tanto como luchador como persona.

Quiero agradecer a la UFC, a Dana, a Hunter, a Lorenzo, a Dios, a mi familia, a mis entrenadores, a mis compañeros y a todos los fans que me han apoyado en cada capítulo. Su inquebrantable apoyo y fe en mí han sido mi base. A mis compañeros luchadores, gracias por sacar lo mejor de mí y por el respeto que nos hemos compartido dentro y fuera de la jaula.