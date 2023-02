Jon Jones elogia a Khabib: “Aprecio su existencia”

Jon Jones es fanático del personaje de Khabib Nurmagomedov . Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) incluyó a Nurmagomedov entre sus cinco mejores peleadores de todos los tiempos, pero lo elogió más allá de su habilidad de pelea.

El ex rey de peso semipesado elogió a Nurmagomedov como persona, así como a sus acciones fuera del octágono.

“Me encanta lo que representa Khabib. Hemos tenido nuestras diferencias en el pasado. He hecho algunas citas sobre él. Pero en realidad nunca ha habido una verdadera carne de res. Me encanta la forma en que se comporta como musulmán. Me encanta la forma en que representa a su país. Me encanta el hombre de negocios que es. Simplemente parece un tipo de pie. Él devuelve a los demás. Es un tipo de pie. Es un hombre admirable. Aprecio su existencia”.

Parece que Jones ha cambiado de tono a lo largo de los años. Las diferencias a las que se refiere Jones son cuando descartó la idea de que el invicto Nurmagomedov es el mejor de todos los tiempos. Jones dijo que Nurmagomedov solo comenzó a pelear en competencias de élite al final de su carrera. Antes de retirarse en octubre de 2020, las últimas tres victorias de Nurmagomedov llegaron con finales de Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje en peleas por el título.

Jones regresa de un descanso de más de tres años cuando se enfrente a Ciryl Gane por el título vacante de peso completo en el evento estelar de UFC 285 el 4 de marzo en T-Mobile Arena en Las Vegas. Si sale victorioso, “Bones” cree que eso lo consolidará como el mejor peleador de todos los tiempos .