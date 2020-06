Jon Jones detuvo a amotinados en Albuquerque

Jon Jones detuvo a varios manifestantes en las marchas sucedidas en Albuquerque.

Hace una semana que las manifestaciones por la muerte de George Floyd se han tornado violentas.

Lo que inició como una manifestación en Minneapolis, contra la policía, se esparció por todo Estados Unidos.

Muchas marchas trascendieron la expresión y se volvieron violentas.

Primero contra la policía, luego contra los comercios.

Algunas personas consideran entendible la furia de toda una comunidad, que ha sido hostigada por su color, por años.

Pero hay otros que diferencian a los manifestantes en dos: los que protestan y los que se amotinan.

Contra estos últimos es que Jon Jones estuvo en desacuerdo.

El aún campeón de peso semi completo de UFC hizo algo respecto a la violencia en las calles de Albuquerque.

Motines que se han colgado de lo sucedido con George Floyd para causar desastre.

Entonces el campeón decidió hacer algo al respecto. Jon Jones detuvo a algunos chicos para evitar saqueos.

Les quitó latas de pintura para evitar daños contra la propiedad.

Al parecer lo ha hecho por varias noches.

En Twitter compartió una foto en la que está con la policía de Albuquerque.

Menciona que apoya a los manifestantes contra el racismo, no a los saqueadores.

Lots of work to do out in the streets today men. If you’re a real one, call your boys and get to work. #merica 💪🏾💪🏼💪🏻 pic.twitter.com/P5MC43lGmR

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 1, 2020