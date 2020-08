Jon Jones deja vacante título de peso semicompleto UFC

La decisión de UFC de contratar a Dominick Reyes contra Jan Blachowicz levantó las cejas de inmediato con respecto a la imagen del título de peso semipesado. Ahora parece que tenemos nuestra respuesta: Jon Jones ya no es el campeón.

Jones decide renunciar al campeonato de peso semicompleto UFC

Jones anunció en Twitter que renunciará al cinturón en lugar de tener una presunta revancha con Reyes.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

"Acabo de hablar por teléfono con UFC. Hoy confirmo que dejo vacante el campeonato de peso semicompleto. Está oficialmente en juego. Ha sido un viaje increíble, sincero agradecimiento a toda mi competencia, UFC y lo más importante a los fanáticos ".

Esta es la cuarta vez que Jones pierde el cinturón sin perder una pelea. Las fallas en las pruebas de drogas lo llevaron a ser despojado dos veces (una vez interina y otra indiscutible), mientras que un choque y fuga lo llevó a la otra franja. En esta ocasión, es su propia elección dejar vacante un campeonato.

Antes de que la especulación se vuelva loca de inmediato sobre si esto significa que Jones se toma en serio su ascenso al peso completo, ya sea contra Francis Ngannou o el actual campeón Stipe Miocic, los tweets de seguimiento de Jones indican que está efectivamente retirado hasta que obtenga una mejor paga. .. y luego podría pelear en peso completo.

The last I spoke with @UFC about my salary there was no negotiating. If that ever changes, i’d love to come back and compete again as a heavyweight. Until then, I’ll be enjoying Ufc has a fan and doing my best to take care of my family and community https://t.co/NoTTpRTMH0 — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

“ La última vez que hablé con UFC sobre mi salario no hubo negociación. Si eso cambia alguna vez, me encantaría volver y competir de nuevo como peso pesado. Hasta entonces, disfrutaré que Ufc tenga un fan y haré todo lo posible para cuidar de mi familia y comunidad ".

In good faith I will be staying in the testing pool for probably the next half year or so. I’ll continue to lift weights and train all the different martial arts — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

“De buena fe me quedaré en el grupo de pruebas de la USADA probablemente durante el próximo medio año más o menos. Continuaré levantando pesas y entrenando todas las diferentes artes marciales ".

Jones ha expresado su opinión sobre querer una mejor paga por un súper enfrentamiento con Francis Ngannou y ha chocado con Dana White en este tema en particular varias veces a través de las redes sociales.

No ha peleado desde una controvertida victoria por decisión sobre Dominick Reyes en UFC 247. Parece que será la última defensa de su carrera de peso semicompleto ... pero ¿será la última pelea de UFC de su carrera? Estén atentos, porque anunciar este movimiento literalmente dos días después de la jubilación del propio rival Daniel Cormier parece una coincidencia.

Jones ha permanecido en desacuerdo con UFC durante los últimos meses después de que expresó interés en subir al peso pesado para un posible enfrentamiento con Francis Ngannou . Inmediatamente después de entablar conversaciones para que esa pelea suceda, Jones reveló que las negociaciones se cerraron cuando afirmó que UFC se negó a ceder por las limitaciones financieras.

El presidente de UFC, Dana White, dijo más tarde que Jones estaba pidiendo dinero "absurdo" para enfrentarse a Ngannou, lo que pareció exacerbar las crecientes tensiones entre el peleador y el ascenso.

Anuncios

Justo el fin de semana pasado, Jones se burló de un posible movimiento hacia el peso completo nuevamente después de ver a Stipe Miocic defender su título contra el ex enemigo Daniel Cormier en el evento principal de UFC 252. Jones parecía listo para el desafío de enfrentar a Miocic por el título, pero White luego rechazó esa idea mientras proclamaba a Ngannou como la próxima persona en la fila para tener la oportunidad de ganar el oro de peso pesado.