Jon Jones defiende su deseo de pelear con Alex Pereira

A los fanáticos que siguen pidiendo que el campeón de peso completo de la UFC, Jon Jones, pelee con Tom Aspinall porque Aspinall es el campeón interino, él los escucha. Pero no los va a escuchar.

Por supuesto, Jones primero tiene que retener su cinturón este sábado cuando se enfrente al ex campeón Stipe Miocic en el evento principal de UFC 309 en el Madison Square Garden. Las probabilidades sugieren que eso no debería ser un problema, ya que Jones es el favorito por aproximadamente 6-1 para vencer a Miocic, de 42 años, que viene de una inactividad de tres años y medio, y es por eso que todos están mirando hacia el futuro.

En circunstancias normales, Jones ya estaría unificando el título con Aspinall este fin de semana, pero el legado es lo que más le importa a Jones en esta etapa de su carrera, de ahí que se quedara con una defensa del título contra Miocic, quien es ampliamente considerado como el mejor peso completo de todos los tiempos, que se suponía que sucedería hace un año. Además de eso, Jones ha dejado en claro que si no se retira después de UFC 309, quiere lo que él ve como otra pelea de legado contra su compañero campeón de dos divisiones de UFC Alex Pereira .

Esto ha llevado a los fanáticos a criticar a Jones por «esquivar» a Aspinall , a algunos de los cuales les respondió en las redes sociales en los últimos días. Cuando se abordó el tema el miércoles durante el día de medios de UFC 309, Jones usó la plataforma para defenderse vehementemente y explicar, con gran detalle, por qué los fanáticos lo entienden todo mal.

“Siento que se han creado narrativas que realmente no existen. No puedes esquivar a un hombre con el que nunca estabas programado para pelear. Es como decir que una chica te rechazó cuando ni siquiera la intentaste. ¿Sabes lo que digo? Dana (White), Hunter (Campbell) y yo nunca nos hemos sentado a hablar sobre Tom Aspinall. Nunca ha estado en mi radar. Quiero decir, hace un momento eran él y Sergei (Pavlovich) los que peleaban (por el título interino en UFC 295). Sergei podría estar en esta posición ahora mismo, y yo seguiría en el mismo lugar de: he vencido a gente toda mi carrera. Y una vez que los venzo, el espectáculo continúa. Los fanáticos franceses estaban por todas partes, y acabo de vencer a su gu (Ciryl Gane en UFC 285). Me encuentro constantemente en la misma posición de, ‘Oh, vaya, acaba de vencer a otro tipo. ¿Qué sigue?’ Cuando le gané a Glover Teixeira, él llevaba una racha de 20 victorias consecutivas. Si le ganas a Glover, todo sigue igual.

“Entiendo que Tom es un peleador emocionante. Entiendo que finalmente, después de 16 años, hemos encontrado a alguien que es siete años más joven que yo y 30 libras más grande que yo. Es decir, finalmente hemos encontrado a alguien que puede darme un gran desafío, y todos quieren verlo con muchas ganas. Pero para mí, ¿qué hay para mí? Él no cambia nada si lo derroto. Vencer a Tom es como vencer a Ciryl Gane. Tiene todo un país detrás de él; está en racha en este momento. ¿Qué pasa conmigo después de vencerlo? Nada cambia para mí. Entonces, no voy a evitar a Tom Aspinall. Si no pudiera pelear con Stipe, estaría evitando a Stipe porque contractualmente nos han firmado para pelear hace más de un año. Esta es la posición de Stipe. La narrativa de Tom salió de la nada. Ganó un cinturón, y ahora de repente lo estoy evitando. Nunca he tenido negociaciones para pelear con él, si esto tiene sentido. Así que los fanáticos simplemente lo están ignorando. Están ignorando toda lógica y finalmente encontraron a alguien que creen que puede competir conmigo, y todos quieren verlo ahora”.

¿Qué pasa si la UFC quiere Jones vs. Aspinall?

Si Jones derrota a Miocic como se espera, la situación se pondrá seria y la pregunta será: ¿Qué quieren Dana White y los directivos de la UFC? ¿Qué pasa si quieren unificar los títulos y le dan suficiente dinero a Jones? ¿Podría eso funcionar? Jones parece mantenerse firme en su posición pase lo que pase.

“No me hace nada. Si eres una persona que quiere verme realmente desafiado, entonces lo entiendo. Como dije, siete años más joven, como 35 libras más grande que yo, ¿verdad? Lo entiendo. ‘Jon es tan bueno, finalmente encontramos a alguien mucho más joven y mucho más grande que él. Veamos cómo le va contra eso’. Entiendo esa narrativa. Pero para mí, si fueras mi manager, si estuvieras en mi equipo, ¿por qué no pelear contra Pereira? Un chico que tiene la misma edad que tú, y caminamos exactamente del mismo tamaño. Ahora, tuve que comer un gran desayuno porque estoy por debajo de las 235 (libras). Pereira camina alrededor de 240 y tiene magníficos elogios. En términos comerciales, tiene más sentido.

“¿Pelear contra el don nadie que puede ser más peligroso, o luchar contra el tipo con todos los elogios, que es increíblemente peligroso pero que realmente afectará tu legado? El hecho de que yo haya vencido a Ciryl Gane no cambió nada para mí, solo me dio unos cuantos millones más. Y sería lo mismo para Tom Aspinall, mientras que, cuando miras hacia atrás, ‘Jon acaba de vencer a Alex Pereira’, es más grande. Es simplemente más grande. Y cualquiera que no pueda entender esa lógica simplemente no quiere hacerlo».