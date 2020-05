Jon Jones arremete una vez más contra UFC

Jon Jones arremete cada vez con más fuerza contra UFC.

Jones considera que debe recibir un mejor pago por las peleas que ha hecho.

Dana White se ha negado a darle más dinero por sus peleas.

Incluso se habla de que Jones se iría de UFC.

White considera inconcebible darle 30 millones a Jones por pelear con Ngannou.

Entonces, Jones no tendría problema con ser despedido.

Este domingo, un fanático le preguntó a Jon si consideraría dejar el cinto semicompleto vacante.

Simplemente contestó que sí.

También citó la noticia de ESPN en la que decía que su aún título se disputaría entre Dominick Reyes y Jan Blachowicz.

Mencionó que a como están las cosas, ni Reyes ni Jan representan un reto para él.

Sin embargo, si en UFC hay interés por que enfrente a Israel Adesanya, espera que para ese momento estés dispuestos a pagarle más.

En otro tuit, un usuario le comentó que estar peleado con UFC, es más dañino para el propio Jones que para UFC.

Jon comentó que él se ha hecho daño cada vez que entró a la jaula, que el precio que le pagan ya no es el correcto.

I hurt myself every time I walk out there and take a punch to the head and Not feel my pay is worth it anymore. https://t.co/X3BjGA9d02

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020