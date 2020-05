Jon Jones a Francis Ngannou: "Te expondré"

Jon Jones continúa empujando al oso en Francis Ngannou. Jones y Ngannou han estado yendo y viniendo en las redes sociales desde UFC Jacksonville el miércoles por la noche (13 de mayo).

Jones habló sobre una posible carrera en el peso completo y cómo está comenzando a considerarla más a medida que pasa el tiempo. Ngannou cuestionó cuán serio es Jones y los dos han expresado su deseo de pelear entre sí.

Jones saltó a Twitter para responder a la última publicación de Ngannou. "Bones" aprovechó la oportunidad para cavar en "The Predator".

First you can save the rest of your tongue pictures for your other homies and yes I’m right here, just waking up from watching that Derek Lewis fight again. You ain’t scaring nobody, I saw your heart. You’re a big old mouse, I’ll expose you https://t.co/F6FEcc4mGE

