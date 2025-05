Jon Anik y la molestia de Justin Gaethje

Según Jon Anik, Justin Gaethje estaba más que decepcionado por no formar parte de la pelea por el título vacante de peso ligero de la UFC.

Con Islam Makhachev renunciando a su título para subir a 170 libras, Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) y Charles Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) lucharán por el cinturón vacante el 28 de junio en el evento principal del UFC 317 en el T-Mobile Arena de Las Vegas (ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+).

Antes de que Makhachev ascendiera, Gaethje (26-5 MMA, 9-5 UFC) parecía estar en la carrera por una oportunidad por el título, por lo que «The Highlight» no está contento de quedarse fuera de la ecuación.

«Estaba cabreado», dijo Anik en su «Anik & Florian Podcast». «Siente que ciertamente fue pasado por alto en favor de Charles Oliveira para esta oportunidad contra Ilia Topuria, y creo que lo que Justin Gaethje y su gerente, Ali Abdelaziz, están buscando es solo algún tipo de garantía de que serán los siguientes porque estamos en el mes de mayo, y la buena noticia para esta pelea Topuria vs Oliveira es que es el m*ldito 28 de junio, está a menos de seis semanas.

«Así que no creo que sea una petición loca para Justin, después de haber hecho lo que hizo contra Rafael Fiziev, permaneciendo en la tarjeta de peleas, no luchando contra Dan Hooker, consiguiendo una victoria, distanciándose del resultado de UFC 300 – y por cierto, luchó en UFC 300 para ayudar a la UFC cuando podría haber luchado por el campeonato indiscutible en ese momento»

«Así que, sí, no me sorprendería si Gaethje consigue algún tipo de garantía de que él es el siguiente para el ganador de Topuria vs Oliveira. Pero puedo decirte que Justin no estaba emocionado».

En una reciente entrevista con MMA Junkie, el manager Ali Abdelaziz dijo que Gaethje debería esperar y pelear con el ganador de Topuria vs. Oliveira.

«Creo que Justin Gaethje es el contendiente número 1«, dijo Abdelaziz durante una entrevista con MMA Junkie. «Se suponía que iba a pelear con Dan Hooker, y Hooker no se presentó. Dio un paso adelante para la compañía, peleó con Rafael Fiziev (en UFC 313), y creo que debería esperar y pelear con el ganador. Eso es lo que creo que debería hacer, pero en realidad, este juego deja a la gente atrás, y yo no quiero que este juego lo deje atrás. Si tiene sentido, Justin peleará. Justin no le teme a nadie. Luchará contra cualquiera. Tiene que tener sentido para él».