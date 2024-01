Jon Anik se disculpa por criticar a los fanáticos de MMA

Jon Anik se disculpó con los fanáticos de MMA. El comentarista jugada por jugada de UFC recurrió a Instagram el sábado para disculparse con los fanáticos de MMA por sus comentarios que expresaban su frustración por la forma en que algunos reaccionaron después de UFC 297 el fin de semana pasado.

Anik expresó su frustración con la comunidad y los ataques que algunos fanáticos han estado lanzando con respecto a la cerrada derrota de Sean Strickland ante Dricus Du Plessis .

«La semana pasada en mi podcast, estaba en un estado emocional intenso luego de innumerables acusaciones de parcialidad en UFC 297 e hice algunos comentarios lamentables relacionados con la base de fanáticos de MMA. Si bien me sorprendió hasta qué punto mis comentarios fueron reutilizados y sensacionalistas, necesito ser más responsable en un micrófono abierto.

“Se necesita mucho trabajo para ejecutar un solo PPV de UFC, por lo que puede ser difícil cuando mi integridad en la transmisión se pone en duda. Eso no excusa mi respuesta. Solo soy un tipo fogoso, apasionado, imperfecto y empático y, a veces, mis emociones lideran el baile. A aquellos fanáticos de MMA a quienes he ofendido, lo siento. Esa no era mi intención. Durante 12 años, me he enorgullecido de ser accesible para la base de fans, y eso continuará. He aprendido mucho en las últimas 48 horas. A Anaheim…”

Los comentarios de Anik después de UFC 297 provocaron una gran reacción en la comunidad de MMA, y muchos lo apoyaron, mientras que otros criticaron sus palabras, incluido Strickland .

Strickland perdió su título de peso mediano de UFC en el evento principal de UFC 297 en Toronto. Fue una pelea competitiva en la que algunas personas anotaron a su favor.

Dos jueces calificaron la pelea 48-47 a favor de Du Plessis, mientras que el tercero anotó 48-47 a favor de Strickland. Independientemente del resultado, fue una pelea competitiva donde ambos peleadores tuvieron sus momentos.