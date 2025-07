Jon Anik se deshace en elogios hacia Ilia Topuria

Jon Anik cree que el nuevo campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, es único en su clase.

El comentarista de UFC ha quedado impresionado por lo que Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) ha logrado dentro del octágono. La estrella hispano-georgiana predijo un nocaut en el primer asalto del ex campeón de UFC Charles Oliveira antes del UFC 317 el fin de semana pasado, y luego lo cumplió, convirtiéndose en el primer peleador en la historia de UFC en ganar títulos en dos categorías de peso diferentes sin conocer la derrota.

Aunque «El Matador» no es el primer hombre en ganar el oro en dos divisiones, Anik cree que la forma en que lo ha hecho lo distingue del resto.

«Es una locura, no se parece a nada que haya visto antes», dijo Anik esta semana durante una entrevista con MMA Fighting. «Sé que a veces me critican por sonar demasiado hiperbólico, pero tranquilo, sereno y calmado ni siquiera comienza a describirlo. Es tan pragmático, como si el resultado fuera una eventualidad contra un miembro del Salón de la Fama tras otro, y ahora tras un tercer miembro del Salón de la Fama, que realmente no sé si hay alguien que se le pueda comparar.

«Quiero decir, sí, se pueden establecer muchos paralelismos con Conor McGregor, pero incluso la forma en que actúa después de ganar, es como si ni siquiera tuviera ganas de saltar a la jaula. Es una locura, y la celebración de la noche anterior, cuando un atleta dice cosas como: «Solo voy a recoger el cinturón y lo gané en el campamento», es como, sí, pero aún así tienes que rendir en la noche de la pelea. No puedes estar flojo en la noche de la pelea. Solíamos decir sobre Floyd Mayweather que 50-0 es 50-0, él nunca estaba apagado en la noche de la pelea. Aún tienes que salir y hacerlo. Pero con este tipo, es casi como si él doblegara el tiempo».

Tras haber conquistado los títulos de la UFC en las categorías de 145 y 155 libras, Topuria ha hablado de la posibilidad de subir otra categoría de peso para desafiar a Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-2 UFC), si el daguestaní consigue arrebatarle el título de peso wélter de la UFC a Jack Della Maddalena cuando se enfrenten a finales de este año.

Aunque la idea de que Topuria ganara títulos en tres divisiones pudiera parecer en su día una quimera, Anik cree que su victoria sobre Oliveira en el T-Mobile Arena el pasado fin de semana puede haber cambiado la percepción del público sobre lo que el nuevo campeón de peso ligero es realmente capaz de hacer.

«Imagina que eres Islam Makhachev, Justin Gaethje o Dustin Poirier y estás viendo cómo se desarrolla todo», dijo Anik. «Cualquier peleador con historia reciente con Charles Oliveira desde, digamos, 2019 en adelante, y luego ves eso, ¿verdad? Y no me digas que este no es un Charles Oliveira en su mejor momento. Quiero decir, si esto fuera Los juegos del hambre, él seguiría liderando la liga.

«Sigue tan hambriento como siempre por pelear. Así que imagina cómo se sienten algunos de los contemporáneos de Ilia Topuria al ver eso, y creo que eso explica por qué esa sección se quedó atónita. Y, afortunadamente, como comentaristas, no nos quedamos callados porque tenemos un trabajo que hacer, pero creo que para muchos aficionados, tú y yo, es como: «Hombre, no voy a descartar nada de este tipo».

«No me gustaban sus posibilidades en el peso wélter antes de este resultado, y ahora pienso: «Dios mío, tío, ni se me ocurriría descartar nada de este tipo». … Este Ilia Topuria, tío, es único, y sus compañeros sin duda se están dando cuenta.