En el UFC 304, Tom Aspinall se convertirá en el primer campeón interino que defiende su cinturón en once años.

El británico aprovechó al máximo la oportunidad que se le brindó a última hora en el UFC 295, donde entró en el evento coestelar para enfrentarse a Sergei Pavlovich por el cinturón debido a la lesión de Jon Jones, que pospuso su pelea con Stipe Miocic.

En la mayoría de las circunstancias, Aspinall sería ahora el siguiente en la lista para enfrentarse al retornado Jones en un combate de unificación del título, pero «Bones» sigue buscando reprogramar su pelea con Miocic para finales de este año.

Con Aspinall buscando vengar su derrota ante Curtis Blaydes en el evento co-principal del 27 de julio, algunos pueden argumentar que defender el título interino es menos importante que ser el campeón indiscutible. Jon Anik cree que, si bien puede haber dos campeones en la división, Aspinall defender el título sería igual de importante a pesar de ser el titular interino.

► Jon Anik dice que Tom Aspinall defenderá el campeonato indiscutible contra Curtis Blaydes

En una reciente entrevista con InsideFighting, el comentarista de la UFC Jon Anik dio su opinión sobre la situación actual en la división de peso pesado.

Habló de cómo Israel Adesanya consideró que su enfrentamiento de unificación del título con Robert Whittaker contaba como una defensa del título a pesar de que llegó como campeón interino.

En la misma línea, Anik cree que Aspinall conseguir su mano levantada en Manchester a finales de este mes cuenta en su mente como una defensa del título del campeonato indiscutible. En su opinión, tanto si el título lleva la palabra «interino» como si no, en estos momentos hay dos campeones de los pesos pesados de la UFC en igualdad de condiciones.

«Los campeonatos interinos son una cosa muy poderosa en mi mente, incluso si tal vez en el pasado he dicho que el cinturón debe ser de plata, considero que hay dos campeones indiscutibles de peso pesado de la UFC en este momento y Tom Aspinall es uno de ellos. Él está defendiendo su título indiscutible en lo que a mí respecta y para aquellos que tienen la filosofía arcaica tal vez que un campeón (interino) no es realmente el campeón, y es mi opinión de que es arcaico, pero si un campeón no defiende su cinturón al menos una vez, entonces no son el campeón.

«Quiero decir que Alex Pereira nunca defendió (con éxito) su título de campeón del peso medio de la UFC y nadie discutiría que no era el rey del peso medio. Pero, si Tom Aspinall defiende el campeonato interino, en lo que a mí respecta, eso es una defensa del título de campeón indiscutible.»