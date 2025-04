Jon Anik establece paralelismos entre Pimblett y Machado Garry

Jon Anik ve muchas comparaciones entre las estrellas en ascenso Paddy Pimblett y Ian Machado Garry .

Mientras que Garry encabezará la pelea este sábado en UFC Kansas City contra Carlos Prates , Pimblett viene de conseguir la mayor victoria de su carrera contra Michael Chandler en UFC 314. «The Paddy» sin duda está recibiendo elogios de la comunidad de MMA, mientras que otros no le dan a Pimblett el crédito que merece, lo cual es una de las principales comparaciones entre Pimblett y Garry, según Anik.

Como Sean O’Malley , cuando tenía un hijo, me preguntaba si le aportaba una motivación diferente. Él decía: « No, lo hago por mí mismo», y lo respeto. Pero sí, Paddy Pimblett es un verdadero problema .

Como cuando guardo las tarjetas de luchador, y guardo algunas a propósito, pero la razón por la que tengo todas las tarjetas de luchador de Ilia Topuria es porque pensé que podría ser alguien. Siempre he creído en Paddy Pimblett, y creo que la gente se inclinó tanto por el cabello o el resultado de Jared Gordon , o por ese rendimiento caprichoso, o por las habilidades de calificación, o por elegir algo más en qué centrarse. Pero para mí, es como si estuviera concentrado en las reuniones de luchadores. Estoy concentrado en el chico que podría haber llegado a la UFC a los 21 [años] pero llegó cuando era un verdadero atleta, y en el chico que no puede esperar a usar de 12 a 6 codazos ahora que son legales, la mala racha, la naturaleza violenta de su juego, el hecho de que, a diferencia de algunas personas, [tener] hijos ha llevado su disciplina y niveles de motivación a un lugar diferente, ¿verdad?

Después de la victoria, Pimblett ha estado pidiendo una pelea con un contendiente de primer nivel, especialmente Charles Oliveira , para consolidar una oportunidad de campeonato.

Si Pimblett decidió concentrar sus esfuerzos promocionales en ganar una oportunidad por el título con una victoria sobre Chandler en Miami, Anik no lo habría culpado ni un poco.

“Cuando me senté con él antes de la pelea contra Chandler, no es que estuviera hablando de Islam Makhachev , que podría ser. Islam no tiene un oponente claro ahora mismo. Dios no quiera que Paddy Pimblett presente un caso; está pidiendo pelear con el maldito Charles Oliveira porque cree en sí mismo…