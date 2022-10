Jon Anik tiene una agenda muy apretada con su trabajo como comentarista de la UFC, pero haría un hueco para narrar un evento de lucha de bofetadas.

El comentarista de la UFC está muy interesado en este nuevo deporte, que ha aumentado su popularidad en el último año, y le encantaría narrar un evento en el futuro. Anik considera que la lucha de bofetadas es fascinante.

«Me encanta la lucha de bofetadas, el Campeonato de Lucha de Bofetadas», dijo Anik a MMA Junkie Radio. «Me atrae mucho. También es como la lucha libre profesional. No soy un fanático de la lucha libre profesional. Estaría mal equipado para ser un comentarista de la WWE, pero si estoy cambiando de canal, quienquiera que sea raramente, no puedo dejar de ver la lucha libre profesional«

«La lucha de bofetadas» es eso multiplicado por 10. No me canso de ver estas cosas, pero no, nadie va a llamar a mi número para eso todavía. Pero, ciertamente, espero que antes de que mi carrera termine, pueda relatar un partido de fútbol americano de la NFL y relatar un combate de bofetadas. Creo que es absolutamente increíble».

El combate de bofetadas consiste básicamente en que dos competidores se colocan al alcance de la mano. Los dos combatientes se turnan para dar la vuelta y golpear a su oponente en la cara con la mano abierta. Los observadores respaldan a los dos abofeteadores en caso de que uno pierda el conocimiento.

El martes, la Comisión Atlética de Nevada aprobó la lucha de bofetadas como un deporte que será supervisado y regulado por el estado, tras una propuesta y una presentación del jefe de negocios de la UFC, Hunter Campbell, durante la reunión mensual del martes.

Campbell, junto con el presidente de la UFC, Dana White, y el ex director general de la UFC, Lorenzo Fertitta, pretenden lanzar una promoción de lucha de bofetadas en Nevada con una promoción llamada Dana White’s Power Slap League. Se desconoce cuándo debutará la Dana White’s Power Slap League ahora que han recibido la luz verde de la NAC.