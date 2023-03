Jon Anik defiende comentario de Bisping en UFC 286

Jon Anik no está de acuerdo con las críticas de Justin Gaethje hacia Michael Bisping luego del evento estelar de UFC 286 del sábado .

Gaethje criticó el comentario “muy poco profesional” de Bisping sobre la trilogía de pelea por el título de peso welter entre Leon Edwards y Kamaru Usman. Gaethje es compañero de equipo de Usman y no estaba satisfecho con lo que sintió que era un análisis sesgado desde su posición junto a la jaula junto con el comentarista de color Daniel Cormier y el hombre de jugada por jugada Anik.

Después de revisar la cinta él mismo, Anik no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que las críticas de Gaethje no fueran abordadas. La voz principal del comentario tomó las redes sociales y salió en defensa del miembro del Salón de la Fama de UFC Bisping.

While broadcasting Edwards-Usman 3 live, certainly felt as though Leon Edwards landed the more consequential shots and felt he won the fight. Upon watching it back, my scorecard reads 47-47. Outstanding championship fight. I'll never judge. Respect to the athletes on a classic! — Jon Anik (@Jon_Anik) March 20, 2023

Mientras transmitía Edwards-Usman 3 en vivo, ciertamente sintió que Leon Edwards acertó los golpes más importantes y sintió que ganó la pelea. Al verlo de nuevo, mi tarjeta de puntuación dice 47-47. Excelente pelea de campeonato. Nunca juzgaré. Respeto a los atletas en un clásico!

1) Must say in defense of my broadcast partner @bisping, the man has zero agenda nor any bias when calling fights. Might even have closer personal relationship w/ Kamaru Usman than he does Leon Edwards. He just felt as though Edwards controlled the stand-up, landed more cleanly. — Jon Anik (@Jon_Anik) March 20, 2023

1) Debo decir en defensa de mi compañero de transmisión @bisping, el hombre no tiene ninguna agenda ni sesgo al convocar peleas. Incluso podría tener una relación personal más estrecha con Kamaru Usman que con Leon Edwards. Simplemente sintió como si Edwards controlara el stand-up, aterrizó más limpiamente.

2) The job of MMA commentator is not as hard as that of fighter, judge, or referee, but it's hard. We are judged on every utterance over 8+ hours and certainly there are things we'd love to take back. Someone is usually upset w/ something. Never had a perfect show. Never will. — Jon Anik (@Jon_Anik) March 20, 2023

2) El trabajo de comentarista de MMA no es tan difícil como el de peleador, juez o árbitro, pero es difícil. Somos juzgados por cada expresión durante más de 8 horas y ciertamente hay cosas que nos encantaría recuperar. Alguien suele estar molesto con algo. Nunca tuve un espectáculo perfecto. Nunca será.

Gaethje (24-4 MMA, 7-4 UFC) compitió en el evento coestelar de UFC 286 en The O2 en Londres y obtuvo una decisión mayoritaria sobre Rafael Fiziev en Fight of the Night antes de la defensa del título de Edwards contra Usman. Bisping aún no ha respondido a los comentarios del ex campeón interino de peso ligero de UFC.