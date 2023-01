Johnson nombra lo que lo separa de otros contendientes GOAT

El ex campeón de peso mosca de UFC y actual estrella de ONE Championship, Demetrious Johnson, ha nombrado lo que lo separa de los otros grandes de todos los tiempos del deporte.

En términos del debate GOAT, un tema polarizador que ha dividido durante mucho tiempo a la comunidad de artes marciales mixtas, no muchos son tan subestimados como Johnson. A pesar de sus credenciales, “Mighty Mouse” a menudo se encuentra detrás de personas como Anderson Silva, Georges St-Pierre y Jon Jones en las listas de personas.

Sin embargo, muchos han buscado mantener el lugar de Johnson en el discurso, lo que sugieren que está justificado debido a sus inmensos logros. Durante su permanencia en UFC entre 2011 y 2018, eso incluyó un reinado de título sin precedentes que vio a Johnson lograr la mayor cantidad de defensas y retenciones de título consecutivas, punto, en la historia de la promotora.

E incluso desde que dejó el octágono, Johnson no ha dejado de encontrar el éxito. En ONE Championship, “Mighty Mouse” gobierna actualmente como el campeón de peso mosca, título que obtuvo con un memorable nocaut sobre Adriano Moraes en agosto pasado en ONE en Prime Video 1 .

Además de su coronación en 2022, Johnson también cuenta con un campeonato del Gran Premio Mundial y una victoria sobre el legendario luchador de muay thai Rodtang Jitmuangnon en una superpelea histórica de reglas mixtas bajo la bandera ONE.

A los 36 años, Johnson sigue siendo un peleador en constante evolución en la cima de su juego, algo que él ve como un punto a su favor cuando se trata del debate GOAT.

“Siento que durante toda mi carrera, siempre he estado creciendo y entendiendo mi estilo, y (cuál) es la mejor manera de implementarlo dependiendo del oponente con el que estoy peleando. Obviamente, ahora la gente lo ve más porque luché contra la adversidad cuando peleé contra Adriano Moraes por primera vez, y luego tomé esa pelea contra Rodtang, un luchador absolutamente increíble, (y) hice un round de Muay Thai, segundo round de MMA; saliendo victorioso en esa, y luego yendo y peleando con Adriano Moraes (otra vez).

“Muchos atletas, cuando sufren una gran derrota y son eliminados, se vuelven un poco tímidos. Para mí, creo que solo mi crecimiento general como artista marcial mixto, y simplemente mejorar, probablemente me diferencie de las otras personas en la lista de los mejores de todos los tiempos”.