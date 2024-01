Johnny Walker planea entrar en la revancha del evento principal de UFC Fight Night 234 del sábado contra Magomed Ankalaev con una pizarra mental limpia.

El primer enfrentamiento entre ambos en el UFC 294 en octubre terminó sin resultado cuando Ankalaev (18-1-1 MMA, 9-1-1 UFC) propinó un rodillazo ilegal a Walker (21-7 MMA, 7-4 UFC) que provocó el final del combate. Los contendientes de peso semipesado están ahora listos para volver a correr, pero esta vez en un headliner de cinco asaltos en el UFC Apex, que se transmite en ESPN +.

Aunque las cosas estuvieron tensas entre ellos inmediatamente después de la primera pelea, Walker dijo que los tres meses transcurridos desde el encuentro inicial le han permitido entrar en un estado de zen. Dijo que no llevará la ira al octágono, porque luchar con inteligencia va a ser un componente crítico para conseguir levantar la mano.

«No estoy preocupado por nada, no tengo ninguna emoción», dijo Walker a MMA Junkie y a otros periodistas en el UFC Fight Night 234 del miércoles. «No tengo odio contra él. Porque la emoción tal vez puede jugar en tu contra si tienes odio, tal vez vas a cometer un error. No, voy a ser muy técnico, muy agresivo en el momento adecuado, sin emoción. Como un robot. Como una máquina. Así es como tienes que ser para no cometer errores».

Walker, de 31 años, reveló que llegó al primer enfrentamiento contra Ankalaev, de 31 años, con «una pequeña lesión», y eso le impidió ejecutar plenamente el plan de juego. Las cosas son diferentes esta vez, según el brasileño, porque Walker dijo que tuvo un campo de entrenamiento sin problemas en el que fue capaz de afinar en los puntos fuertes y débiles de su oponente.

«Conocemos su patrón y lo que le gusta hacer, así que lo simulamos durante muchos meses, muchas semanas en los entrenamientos», declaró Walker. «Estoy preparado para lo que intente hacer, si me derriba o si intenta golpear. Conozco su patrón y lo que va a intentar utilizar contra mí. Nada ha cambiado mucho. Prepárate para lo peor. Estoy preparado. Tal vez lo derribe porque nunca lo viste cuando su espalda está en el suelo, su comportamiento.

«Estoy bastante seguro de que si alguno de mis buenos golpes aterriza, se va a dormir. Si consigo su espalda, voy a hacer que se duerma, también. Voy a asfixiarle. Siempre intento presionar y sacar lo mejor de mí y terminar la pelea también. No me gusta que los jueces decidan el combate por mí, es demasiado trabajo para que alguien tome una decisión equivocada. Quiero asegurarme de que tengo la pelea en mis manos, así que voy a dar lo mejor de mí para terminar la pelea«.

Si Walker, número 10 en la última clasificación de peso semipesado de USA TODAY Sports/MMA Junkie, es capaz de derrotar a Ankalaev, número 4, encadenaría una racha de cinco combates sin conocer la derrota. Con muchos de los demás contendientes destacados de la división reservados, lesionados o saliendo de una derrota, existe una oportunidad real de reclamar la próxima oportunidad por el título.

El campeón Alex Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) ha insinuado una posible defensa del título en UFC 300 el 13 de abril, y aunque eso sería un cambio rápido, Walker dijo que confía en que puede posicionarse para tener una oportunidad por el cinturón.

«Al cien por cien (el ganador luchará por el título)», dijo Walker. «Estoy seguro de que Ankalaev es el rival más duro de la división. Esta pelea decidirá quién será el próximo campeón: Yo«.