Johnny Walker analiza su actuación en UFC Shanghái

Johnny Walker admitió que la oxidación en el octágono afectó su rendimiento en su reciente pelea.

El sábado pasado en Shanghái, China, Walker consiguió un brutal nocaut técnico en el segundo asalto sobre Zhang Mingyang en el evento principal de UFC Shanghái, recuperándose con una victoria muy necesaria.

Walker tuvo un comienzo complicado, recibiendo fuertes golpes tanto de pie como en el suelo, mientras luchaba por organizar una ofensiva en el primer asalto. Pero el segundo asalto fue diferente. Un par de fuertes patadas a la pantorrilla dejaron a Mingyang cojeando, y momentos después se desplomó en la lona.

Walker lo siguió al suelo, desatando una implacable lluvia de puñetazos y codazos que desmoronaron al «Tigre de la Montaña». El árbitro finalmente intervino mientras Zhang rodaba de lado, indefenso, poniendo fin a la pelea mientras el ataque de Walker continuaba.

► Johnny Walker revela por qué no lució bien al principio contra Zhang Mingyang en UFC Shanghái

Durante el programa posterior a la pelea en UFC Shanghái (vía MMA Junkie), Johnny Walker reflexionó sobre su victoria sobre Zhang Mingyang. El golpeador brasileño, que regresaba tras un año de descanso, admitió que la falta de ritmo en el octágono lo dejó indeciso y sin ritmo en el primer asalto.

Sin embargo, una vez que comenzó el segundo asalto, Walker comenzó a encontrar su ritmo, conectando sus golpes con más confianza y finalmente tomando el control para asegurar la victoria.

«Me siento muy bien», dijo Johnny Walker. «Solo necesito un poco más de tiempo para desplegar todo mi potencial. Hacía mucho tiempo que no peleaba. Un año, ¿no? Me volví un poco tímido y desconfiado. Por eso lo abrazo cuando lo derribé. Mi derribo no fue muy efectivo. Mucho tiempo sin pelear. Perdí un poco el ritmo en todo.

«Cuando el segundo asalto empezó a acelerarme un poco, empecé a moverme un poco mejor. Empecé a sentirme bien en la pelea. Dije: «Bueno, ahora toca seguir adelante». Me dio buenos golpes y me tomé mi tiempo para recuperarme. Tardé tres o cinco segundos en recuperarme de los golpes. Golpes buenos y limpios. ¡Tengo una barbilla, cabrones! Este es el trabajo. Me encanta.

UFC Shanghai le dio a Johnny Walker su primera victoria desde que derrotó al ex aspirante al título Anthony Smith por decisión unánime en UFC Charlotte en mayo de 2023. Ahora cuenta con un récord en UFC de 8-6 con 1 no concurso, destacado por victorias por detención sobre Paul Craig y Khalil Rountree Jr.