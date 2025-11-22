En una lucha que combinó velocidad, potencia y una pizca de astucia, el dúo de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, logró una victoria crucial sobre la explosiva pareja de Axiom y Nathan Frazer.

Desde el sonido de la campana, la intensidad fue máxima. El equipo conocido como Fraxiom sacó inmediatamente su artillería de alto vuelo, desatando una ráfaga de patadas voladoras que culminó con una espectacular pareja de topes suicidas que expulsaron a DIY del ring.

► Momentos clave

La ventaja parecía inclinarse del lado de Axiom y Frazer cuando ejecutaron dos planchas consecutivas sobre Tommaso Ciampa, forzando a Johnny Gargano a un desesperado rescate. La respuesta de Frazer fue un impresionante Phoenix Splash sobre Gargano, quien milagrosamente logró sobrevivir.

Fue entonces cuando DIY comenzó a revertir la situación. Ciampa se fue sobre Nathan Frazer, cambiando el moméntum del combate. Axiom, sin embargo, mantuvo las esperanzas de su equipo en alto con un Spanish Fly a Gargano, mientras que Frazer añadió otro tope suicida para Ciampa.

Con el réferi distraído revisando a un aturdido Frazer, la ventaja decisiva llegó desde fuera del ring. Candice LeRae, en un movimiento calculado, le arrancó la máscara a Axiom, dejándolo desorientado y vulnerable. Aprovechando el caos, Johnny Gargano rápidamente cubrió a Axiom con una rodada a espaldas, consiguiendo la cuenta de tres que selló la victoria para DIY.

► ¿Y ahora qué?

Más que con pura fuerza, DIY ganó con veteranía y trabajo en equipo, volviendo a ascender en el escalafón de la división de parejas en la marca azul.