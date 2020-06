Perder un combate siempre es duro, sobre todo cuando se trata de uno por un título como el Campeonato de Norteamérica NXT. Pero además Johnny Gargano se ha lastimado. El rudo entró al encordado en el reciente especial de la marca amarilla para enfrentar a Keith Lee como primera lucha importante de su ardiente rivalidad, de la cual también forma parte tanto Candice LeRae como Mia Yim. Y no sólo no pudo obtener la victoria en el mano a mano ni la corona sino que se hizo daño. Todavía no hay mucha información, por lo que más vale no alarmarse, pero no salió ileso del enfrentamiento.

► Johnny Gargano se ha lastimado

Todo lo que se sabe en este momento es lo que Triple H dijo después del evento en una conferencia de medios.

"El único del que escuché que se lastimó es Johnny Gargano. Se hizo un poco de daño en la parte baja de su espalda y en las caderas. Un poco de daño. Los médicos no creen que sea algo grave, pero está un poco lastimado. Todos los demás parecen estar muy bien y saludables. La adrenalina es una cosa mágica".

Con un poco de suerte, así como también un poco de descanso, Gargano no tendrá que estar mucho tiempo ausente, todo se tratará de unos días de recuperación antes de poder volver a la acción. Cabe mencionarse que el Jefe de Operaciones no menciona la palabra lesión, por lo que no existen motivos para hacerlo. Habrá que estar atentos a todas las novedades. Y a ver si el miércoles por la noche el luchador reaparece en NXT.