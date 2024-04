Johnny Gargano reacciona tras sufrir un golpe en WWE RAW

El primer combate del pasado Monday Night Raw fue una lucha de cuatro contra cuatro entre The New Day y DIY vs. The Judgment Day. La acción transcurría con normalidad hasta que Johnny Gargano y Tommaso Ciampa enviaron a sus rivales fuera del ring y se lanzaran con sendos topes suicidas. Sin embargo, Gargano cayó de mala manera y aparentemente aterrizó de cabeza contra el piso, provocando el susto entre los aficionados que se congregaron al programa. Al final, Gargano ya no volvería a ver acción y Ciampa caería derrotado tras recibir un Razor’s Edge de Damian Priest, en un final aparentemente apresurado.

► Johnny Gargano se encuentra bien tras sufrir un fuerte impacto

Lo que se vio como algo inicialmente alarmante, aparentemente no pasaría del susto, ya que tras el programa, Johnny Gargano recurrió a sus redes sociales para informar a todos sus fanáticos que se encontraba perfectamente bien y señaló los riesgos que tomaría en WrestleMania 40.

“¡Aprecio la preocupación, todos ustedes!

¡Estoy bien!

Y todo lo que voy a decir… es que si estoy tomando riesgos como este en WWE RAW…

¡Imagínate lo que voy a hacer en esa Lucha de Escaleras en WrestleMania XL!

¡Vamos a volvernos locos! 🤪”

Johnny Gargano formará parte de la lucha de escaleras que tendrá en juego el Campeonato Indisputable en Parejas WWE, haciendo equipo con Tommaso Ciampa. Los otros equipos involucrados son: Grayson Waller y Austin Theory, New Day, New Catch Republic, R-Truth y The Miz, DIY y Judgment Day, y el combate está programado para realizarse en la primera noche de WrestleMania 40, el sábado 6 de abril. Habrá que ver si DIY saldrá airoso de este combate, que seguramente será bastante intenso.