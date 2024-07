Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, conocidos como #DIY, son los Campeones de Parejas de WWE. Anteriormente, «Johnny Wrestling» compartía que ese siempre fue su objetivo final:

«¿Recuerdas cuando estábamos en Orlando? Vamos a retroceder más de ocho años. Obviamente, ganar los títulos de parejas de NXT fue enorme para nosotros. Nos hizo nuestras carreras, pero este siempre fue nuestro objetivo final. Llegar aquí, ganar estos títulos. Dos tipos que ni siquiera se suponía que trabajaran para esta compañía ahora tienen oro de la WWE. Muchas personas allá afuera creen en nosotros. Muchas personas allá afuera saben de lo que somos capaces. Pero hay algunos escépticos, algunas personas que no saben. Esta noche, les demostramos que estaban equivocados. Eso es lo que hacemos. Demostramos que la gente está equivocada. Demostramos que las personas que dudan de nosotros están equivocadas y que las personas que creen en nosotros están en lo correcto».

► #DIY quieren elevar la división

Pero los mejores amigos no tienen pensado ponerse cómodos y simplemente disfrutar del momento. Nunca lo han hecho. Lo que quieren además es elevar la división de equipos de WWE.

«Ser campeones en parejas de la WWE tiene una gran herencia. Crecí soñando con tener esos títulos, y ahora, el hecho de que yo, y diría que probablemente mi mejor amigo, Tommaso Ciampa, tengamos la oportunidad de sostener esos títulos, no solo nos hace felices de ser campeones. Queremos llevar la división de parejas a nuevas alturas. Creemos en la lucha libre en pareja. Creemos en la división de parejas. Creemos firmemente que, como campeones, podemos llevar esto a otro nivel si se nos da la oportunidad«, comenta también Johnny Gargano en una reciente entrevista con Under The Ring.

¿Qué opinas de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa como Campeones de Parejas de WWE?

