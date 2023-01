Johnny Gargano habla tras su gran victoria en Raw

Elimination Chamber 2023 contará con una lucha en la Cámara de la Eliminación por el Campeonato de Estados Unidos. Uno de los luchadores que estarán dentro de la estructura metálica buscando coronarse es Johnny Gargano, quien no termina de encontrar su sitio en Monday Night Raw desde su retorno a la WWE, aunque siempre tiene presencia en televisión. Le falta una primera gran historia. Y ganar el título lo sería. Consiguió la oportunidad con una gran victoria ante Baron Corbin esta noche. Veamos qué dijo posteriormente.

EXCLUSIVE: @JohnnyGargano talks about winning an opportunity to be in the #USTitle #WWEChamber Match while @CandiceLeRae talks about next week’s battle for her own chance to be in the Elimination Chamber and earn the right to challenge @BiancaBelairWWE at #WrestleMania. pic.twitter.com/evgMTXbrzg

— WWE (@WWE) January 31, 2023