Johnny Gargano ganó el Gauntlet Match sin querer: Va por el título Norteamericano NXT

La noche trajo un desarrollo inesperado en el Gauntlet Match ordenado por Robert Stone para definir al retador número uno al Campeonato Norteamericano NXT de Myles Borne. La competencia de alto nivel terminó con un final accidental que dejó a todos desconcertados.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Shiloh Hill y Jackson Drake. Hill impuso su poder con tacleadas de hombro que le permitieron una rápida cuenta en dos. Drake, actual Campeón WWE EVOLVE, sobrevivió a las embestidas del poderoso Hill y hasta estuvo cerca de ganarle con dos zancadillas que transformó en rodadas a espaldas.

Dion Lennox entró al ring y se enfrentó con Hill y Drake, quienes lo sacaron del cuadrilátero con lazos al cuello y un DDT de Hill. Charlie Dempsey hizo su entrada con su característico estilo técnico, dominando a todos con súplex y antebrazos europeos.

En medio del caos, Candice LeRae apareció para anunciar a su esposo, Johnny Gargano, como la sorpresa de la noche. Sin embargo, Gargano, visiblemente deprimido, se acostó en la ceja del ring y no hizo nada. Candice lo movió hacia el esquinero, intentando que reaccionara, mientras la lucha continuaba varios minutos con movimientos de alto riesgo, incluyendo una plancha con giro de 450 grados de Hill sobre Drake.

El final llegó de forma sorpresiva. Hill conectó un TKO y eliminó a Charlie Dempsey. En ese momento, Channing «Stacks» Lorenzo y Uriah Connors atacaron a Hill. Dempsey lo arrojó contra las escaleras antes de meterlo al ring. Candice LeRae, viendo la oportunidad, empujó a Johnny Gargano sobre un debilitado Shiloh Hill. El réferi contó la cuenta de tres, y Johnny Gargano se convirtió en contendiente número uno al Campeonato Norteamericano NXT.

► ¿Y ahora qué?

Gargano, aturdido y sin haber participado activamente en la lucha, recibió la oportunidad titular casi sin querer. Candice celebró, pero la expresión de su esposo dejaba claro que esto no era lo que buscaba. Myles Borne, que observaba desde el backstage, ahora sabe que su próximo retador será un Johnny Gargano que parece estar en medio de una crisis personal. ¿Aprovechará la oportunidad o su estado de ánimo jugará en su contra? El tiempo lo dirá.