Johnny Gargano estará en SmackDown este viernes

Johnny Gargano regresó a WWE en el mes de agosto tras estar nueve meses fuera, y desde entonces, ha estado centrando su atención en The Miz, mientras renovaba su sociedad con Dexter Lumis, quien también obtuvo un contrato recientemente.

► Johnny Gargano estará junto a Kevin Owens, pero no en televisión

Mientras transcurre a paso lento su rivalidad con The Miz, un informe reciente de PW Insider, indicó que Johnny Gargano estará presente en la grabación SmackDown de esta semana, donde se asociará con Kevin Owens para enfrentarse a The Usos en un segmento no televisado.

«Johnny Gargano está programado para estar en la grabación SmackDown de mañana. Se nos dice que el plan es que él y Kevin Owens se unan contra The Usos en un segmento no televisado.»

Johnny Gargano y Kevin Owens ya han trabajado juntos en Monday Night Raw y hace sentido que WWE decida probar esta asociación para ver si la logran eventualmente trasladar a las pantallas. Considerando la rivalidad que Kevin Owens ha tenido recientemente con The Bloodline, también tiene sentido este enfrentamiento con The Usos y el público que se congregue a la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania disfrutará de un buen segmento.

Lo que sí saldrá al aire en el episodio de WWE SmackDown de mañana será lo siguiente:

CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE

The Usos (c) vs. Sheamus y Butch

Shotzi vs. Shayna Baszler

Celebración del cumpleaños de Kurt Angle