Johnny Gargano y Tommaso Ciampa son ahora los Campeones de Parejas de WWE. ¿Cómo valora «Johnny Wrestling» el gran momento en que están? Respondemos a esta pregunta recogiendo las declaraciones que comparte en un reciente video en su canal de YouTube.

► Ganar el título en el momento exacto

«Es bastante increíble. No sé si aún me ha impactado. No sé si realmente me impactará alguna vez porque no funciono de esa manera. Pero es una locura pensar en el hecho de que, hace dos años, cuando comencé este vlog, estaba totalmente bien siendo solo un padre. No tenía un contrato, no quería un contrato, quería un descanso completo de la lucha libre profesional. Una gran parte de mí ni siquiera sabía si iba a regresar a WWE. Eso es real.

«Recuerdo que había una parte de mí, en lo más profundo, que todavía se sentía insatisfecha, que todavía sentía que no había logrado todo lo que quería, y no lo había hecho. Creciendo, ese niño gordito, tímido, socialmente torpe de ocho años que solo amaba la lucha libre profesional, que tenía uno de los cinturones de espuma de los títulos en pareja, ahora como adulto tiene el cinturón real. Solo quiero decir, para que conste, este título, y soy parcial, pero probablemente sea el título más hermoso de la lucha libre profesional.

«Alguien dirá: ‘Hombre, esto debería haber pasado mucho antes. Debería haber pasado en tal momento, debería haber pasado en tal otro’. Creo en mi corazón que todo sucede exactamente cuando debe suceder. Si esto hubiera pasado antes, no habría podido compartirlo con Quill, y si esto hubiera pasado antes, no habría resultado que ganáramos estos títulos en la ciudad donde ganamos los títulos en pareja de NXT, en el mismo edificio.»

► SummerSlam 2024 en su ciudad natal

«SummerSlam 1996 fue el primer show al que fui. Me hizo querer ser un luchador profesional. 28 años después, soy el Campeón en Parejas de WWE entrando a SummerSlam, no podría haberlo escrito mejor. Aún más, la historia de Tommaso y yo nunca volverá a ser contada. Dos chicos a los que se les dijo que no, dos chicos a los que se les dijo que no había lugar para ellos en NXT, dos chicos del circuito independiente que llegaron a NXT sin un contrato, no creo que eso vuelva a suceder.

«El hecho de que hablamos de esto sentados en un apartamento de dos habitaciones en Orlando con el salario mínimo de NXT en 2016, hablamos de este momento y lo hicimos realidad. Dije antes que creo que todo sucede exactamente cuando debe suceder. Esto es prueba viviente. Si quieres algo, puedes hacerlo realidad.

«Ahora, puedo llevar este campeonato a casa, donde todo comenzó para mí. Cleveland, Ohio, el fin de semana más grande en la historia de la lucha libre en Cleveland, creo. He dejado muy claro cuán importante es ese edificio para mí, cuán importante es luchar en el estadio de los Cleveland Browns para mí, pero también he dejado muy claro lo importante que es Cleveland, Ohio, para mí. Me hizo quien soy hoy, y estoy extremadamente orgulloso de mi ciudad natal. El hecho de que puedo llevar este título y tenerlo frente a mi familia y amigos, es increíble.»