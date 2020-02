El año pasado, Johnny Gargano debutó en el elenco principal de WWE. Específicamente el 18 de febrero en Raw, y a la noche siguiente estuvo en SmackDown. Siempre acompañado de Tommaso Ciampa y llevándose la victoria, pero esto solo duró unos días.

Pese a ser equipo, ambos iban a competir en NXT TakeOver: New York, hasta que una lesión en el cuello de Ciampa hizo que los planes se cayeran. Al final, Gargano se regresó a NXT y derrotó a Adam Cole para ganar el Campeonato NXT. ¿Pero de dónde salió todo este berenjenal?

► Johnny Gargano en Raw y SmackDown

Como muchos de ustedes recordarán, el que Gargano y Ciampa ascendieran al elenco principal de WWE fue una maniobra de última hora de Vince McMahon, quien ni siquiera consultó a Triple H.

En un reciente episodio de After The Bell con Corey Graves, Gargano habló de su efímero paso por el elenco principal de WWE:

«Cuando comenzamos, parecíamos residentes o interinos porque siempre teníamos la mentalidad de que teníamos que hacer las cosas de cierta manera, necesitamos hacerlo todo a la manera de WWE. Hacer cosas de cierta manera para irnos preparando para ir a Raw o a SmackDown. ¿Por qué debíamos de hacerlo? ¿Por qué no podíamos hacer esto de la manera más buena y mejor que nos sea posible?

«¿Por qué no podemos salir al ring y hacer de NXT la marca de la que toda la gente esté hablando? No me malinterpreten, la gente amaba a NXT en ese entonces, porque Finn Bálor, Bayley, Sasha Banks y Charlotte Flair lo hicieron genial, la rompieron, e hicieron de NXT lo que es hoy. Preo creo que, como todo, las cosas necesitan evolucionar y las cosas necesitan cambiar.

«Yo siento que NXT cambió por completo cuando tuvo lugar el primer torneo Cruiserweight Classic. Siento que eso afectó la mentalidad de NXT, porque hicimos el torneo y la magia le abrió los ojos a todos: estábamos ante un mundo completamente nuevo. ‘Oh, quizá no deberíamos estar haciendo luchas de cuatro minutos todo el tiempo’, pensaba la gente. Tal vez allí se decidió pasar a hacer luchas de 20 minutos, o de 25 minutos, o de simplemente darle algo de tiempo real a los chicos para que pudieran salir al ring y ponerse a trabajar verdaderamente.

«Creo que en eso se convirtió NXT a parte de eso. En que todos los chicos pueden salir y luchar. Eso comenzó allí como una prueba, y evolucionó y creció hasta el día de hoy. Obviamente, la historia de Tommaso y yo afectó todo acerca de lo que iba a pasar entre nosotros a largo plazo. Pasaron muchas cosas, y siempre es una cuestión de sincronización entre un montón de cosas.

«Realmente no sé si solamente tuve el tiempo de tomarme una taza de café en las grandes ligas antes de volver a las ligas menores. Ordené ese café por el celular, pero nunca llegué a recogerlo para tomármelo. En fin, digo que tanto Raw como SmackDown son muy diferentes de NXT. Tal vez es porque estoy muy arraigado con el sistema NXT, y conozco a nuestros guionitas y hasta a todos los camarógrafos, todos los que trabajan tras bambalinas y están en la Full Sail todas las semanas, arena que queda a 10 minutos de mi apartamento en Orlando, así que eso está bien.

«El calendario de viajes no es tan agitado como en Raw y en SmackDown, pero existe el mismo sentido de urgencia que también hay en Raw y en SmackDown. Es simplemente diferente. Siento que es mucho más estresante estar en Raw y SmackDown, por alguna extraña razón, pero en NXT me siento como en casa. Me siento muy cómodo, así que creo que esa es la mayor diferencia para mí.

«Allí en Raw y SmackDown, literalmente, hay un millón de personas. Veía a gente nueva todo el tiempo cuando estaba detrás del escenario. NXT es simplemente un entorno familiar en donde conozco a todos, así que creo que eso es lo más importante.

«Creo que lo mejor de NXT, y es algo que lo hemos hablado durante tantos años entre todos, es que NXT es una familia que se conoce desde hace 12 años. Creo que es una locura que tengamos a chicos que llevan 10 años en NXT, y a otros que solamente soñaban con llegar a WWE. Simplemente estamos haciendo lo que siempre hacemos. Ninguno de nosotros ha cambiado bastante, Nadie tuvo que reempaquetarse, cambiar de bando o cambiarse el nombre, ni nada por el estilo. NXT es como una familia, considero amigos a los muchachos de nuestro vestuario. Eso es lo que más me gusta«.