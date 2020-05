Johnny Gargano sigue dando pasos adelante como rudo en NXT. En el más reciente episodio televisado de la marca amarilla de WWE venció en un mano a mano a Dominick Dijakovic, después de haber presentado su nuevo tema de entrada. Los dos se encuentran en una interesante rivalidad en la que también está involucrada Candice LeRae, que también ha cambiado de bando y ahora es una de las villanas del elenco. No está claro a dónde van con esta aventura, la última del luchador como malo de la película no fue longeva, pero ambos tienen talento para hacer cosas importantes.

Cosas importantes, cambio de bando, con lo que muchos fanáticos no están de acuerdo. Recordemos que Gargano es uno de los luchadores más queridos de la historia del programa controlado por Triple H. Ha emocionado a la multitud como pocos desde que comenzó a trabajar en el mismo. Y quienes hasta ahora han estado a su lado, al menos una buena cantidad de ellos, no están contentos con lo que está haciendo en el presente.

Y ante dichas opiniones contrarias a su nueva aventura, el ex Campeón NXT contesta así:

What a surprise.. people are crying because they don't get what they want.#RIPRebelHeart

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) May 7, 2020